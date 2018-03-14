В Венеции пятизвездочный отель предлагает номер за четыре евро 1 14.03.2018, 11:21

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Обычная цена номера в этом отеле — от 650 евро в сутки.

В свой же день рождения отель Belmond Hotel Cipriani 5* предложит туристам проживание по ценам 1958 года. Гостям гостиницы нужно будет оплатить всего 8 000 итальянских лир или менее четырех евро: именно столько стоила ночь в этом отеле 60 лет назад, пишет holiday.by.

В акции могут поучаствовать туристы, которые забронируют три ночи в отеле, включая 26 мая. Возможность акционного бронирования на сайте гостиницы появится 16 апреля только на 4 часа — с 10:00 до 14:00, и только для пяти первых гостей.

Belmond Hotel Cipriani 5* располагается на острове Джудекка напротив площади Сан Марко, здесь часто останавливаются знаменитости. Ко дню рождения отеля гостям предложат также водные прогулки на исторической яхте, обеды в саду, романтический завтрак на рассвете на верхней площадке знаменитой винтовой лестницы дворца Contarini del Bovolo, концерты и т. д.