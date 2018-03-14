Бобруйчанин: От дальних поездок приходится отказываться 2 14.03.2018, 11:45

Как отреагировали жители Бобруйска на рост цен на автомобильное топливо.

10 марта в Беларуси в очередной раз повысились цены на автомобильное топливо. Бензин стал дороже на 1 копейку, «дизель» – на 2, пишет «Бобруйский курьер».

Теперь бензин АИ-92 стоит 1 рубль 22 копейки, АИ-95 – 1 рубль 30 копеек, АИ-98 – 1 рубль 51 копейку, дизельное топливо – 1 рубль 33 копейки.

Как сообщает «Белнефтехим», теперь стоимость топлива будет меняться по новому механизму – в зависимости от ситуации на нефтяном рынке цены могут как повышаться, так и понижаться. Поставлена цель постепенного выхода на уровень цен на российском рынке.

Журналисты спросили у бобруйчан, почувствовали ли они очередной подорожание и приходится ли им экономить на поездках на автомобиле.

Один из участников опроса заявил, что из-за подорожания топлива ему приходится отказываться от дальних поездок.