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Москва и Минск подписали дорожную карту по мясу и молоку

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  • 15.03.2018, 7:43
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Стороны договорились о снятии ограничений на поставки белорусской продукции в РФ.

Россия и Беларусь подписали дорожную карту по процедуре снятия ограничений на поставки в Россию белорусской животноводческой продукции на 2018 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство сельского хозяйства России.

«Стороны договорились соблюдать балансы спроса и предложения по продукции животноводства через интеграцию белорусской информационной системы прослеживаемости с российской ФГИС «Меркурий», а также в ближайшее время провести инспекции белорусских предприятий, осуществляющих поставки животноводческой продукции в Россию, безопасность которой вызывает обеспокоенность российской стороны», — цитирует ТАСС российское министерство.

Кроме того, страны договорились о том, что белорусская сторона примет «исчерпывающие меры» по недопущению ввоза в Россию санкционной сельхозпродукции.

Претензии, в частности, высказывались по поводу возросших объемов поставок томатов.

Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано сообщила в среду журналистам, что с 7 по 13 марта на российско-белорусской границе было задержано 12 машин с томатами. Еженедельно на этом участке границы задерживается семь-восемь машин с овощами и фруктами, запрещенными к ввозу в Россию, добавила Мелано.

Как сообщалось ранее, переговоры по урегулированию проблемных вопросов в поставках начались сегодня в российской столице в 15 часов. Белорусскую делегацию на них возглавлял заместитель премьер-министра Михаил Русый, российскую — вице-премьер Аркадий Дворкович.

Ранее сегодня стало известно, что Россельхознадзор не будет вводить с 15 марта ограничения на поставки молочной продукции. Планируется, что на следующей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет соблюдения российских требований и норм.

Между тем, как признает российская сторона, в ближайшее время РФ вряд ли сможет обойтись без белорусской «молочки». Вице-премьер Аркадий Дворкович 13 марта на краевой аграрной конференции в Ставрополе сообщил, что Россия недопроизводит примерно 25% от всего объема молока, необходимого для внутреннего потребления. Недостающие объемы молока, напомнил Дворкович, компенсируются поставками из Беларуси.

Россельхознадзор неоднократно то приостанавливал, то разрешал ввоз мясо-молочной продукции и мяса птицы в Россию с предприятий Беларуси. Претензии касались нарушений ветеринарно-санитарных требований. В прошлом году на белорусских заводах работали инспекторы Россельхознадзора. По неофициальной информации, такими методами Россия дает отпор так называемым санкционным поставкам. Минск настаивает на абсолютно легальной продаже своей продукции.


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