Мужчина лишился миллиона долларов в фальшивом обменнике 1 15.03.2018, 9:27

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Инцидент произошел в Москве.

Московская полиция задержала подозреваемых в похищении 1 млн долларов у мужчины, который пришел обменять доллары на российские рубли в пункт обмена валюты. Сообщение размещено на сайте МВД.

По словам потерпевшего, он пришел в обменник со своими знакомыми, чтобы обменять крупную сумму на рубли. Однако после того, как он передал сумку с деньгами операционисту, тот закрыл окно — якобы для того, чтобы их пересчитать, — и покинул помещение через запасной выход вместе с деньгами.

Полиция установила, что двое мужчин — 46 и 43 лет — арендовали помещение, где раньше была операционная касса. Разрешительных документов на проведение операций по обмену валюты они не имели.

«Соучастники злоумышленников порекомендовали потерпевшему данный пункт обмена валют как имеющий наиболее выгодный курс», — говорится в сообщении МВД.

Двое подозреваемых были задержаны в результате совместной операции московской полиции и Росгвардии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет).