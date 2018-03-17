Брестчане записали гимн протеста против строительства аккумуляторного завода 17.03.2018, 13:50

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Жители Бреста продолжают борьбу против вредного предприятия.

Брестчане сняли клип для того, что бы обратить внимание должностных лиц и общественности на незаконное строительство завода АКБ в Бресте, в Свободной Экономической Зоне.

С начала года в Бресте и районе развернулась активная кампания против появления аккумуляторного завода «АйПауэр» в СЭЗ «Брест». Руководство завода, «СЭЗ» и чиновники заверяют, что на всех этапах реализации проекта соблюдено действующее законодательство. Активисты заявляют, что это не так и добиваются как минимум приостановления строительства завода до выяснения всех волнующих их вопросов. Больше всего люди опасаются вреда, который может принести экологии и их здоровью потенциально опасное производство. Собрано более 37 тысяч подписей местных жителей, которые переданы в Администрацию Лукашенко. В знак протеста против завода уже несколько воскресений подряд люди выходили на площадь Ленина покормить голубей.