Брестчане собираются завтра выйти на протест 1 17.03.2018, 18:45

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Несмотря на запрет властей, жители Бреста планируют выйти «кормить голубей».

Федор Петрусевич получил отрицательный ответ на заявление о проведении митинга 18 марта на площади Ленина от имени 85 человек, которую он подал на прошлой неделе.

«Заявку я отнес 12 марта, но что митинг не позволят, узнал, когда вчера позвонил в идеологический отдел брестского горисполкома. Там сослались на несоблюдение срока подачи заявления, хотя я считаю, что это формальная причина, чтобы не допустить массовых протестов против строительства завода», – сказал «Белсату» Федор Петрусевич.

Согласно комментариям в закрытых городских сообществах в сети, некоторые брестчане все равно планируют завтра прийти на главную площадь, чтобы «покормить голубей».

Еще одну заявку на проведение митинга подали в горисполком правозащитник Роман Кисляк и местный активист Михаил Галузо. Ответа они пока не получили.

Также в брестский горисполком поступило обращение с просьбой присвоить самым крупному кладбищу Бреста – Северному, имя хозяина завода Виктора Лемешевского.

16 марта прошла встреча противников строительства аккумуляторного завода с президентской комиссией, которая была создана после передачи 36,809 подписей против строительства завода. Она затянулась на пять часов, но закончилась ничем. Фактически власти амортизируют протест.

Противники строительства завода выпустили клип, посвященный стройке. В видео использована музыка, написанная Игорем Матвиенко под впечатлением от авиакатастрофы над Синайским полуостровом; слова – народные.