Активист: Акции в Бресте показывают, что протест есть 1 18.03.2018, 21:15

Несмотря на запрет, в Бресте снова «кормили голубей».

Власти Бреста отказали 85 жителям города в проведении митинга против строительства аккумуляторного завода, пишет сайт телеканала «Белсат».

Несмотря на запрет и морозную погоду, около 170 человек пришли 18 марта на площадь Ленина, чтобы покормить птиц. Подобная акция в городе над Бугом проходит уже четвертый раз подряд.

«Эти акции показывают, что протест есть. Это видит и власть, и другие люди. Я думаю, все меры, которые мы принимаем, в результате дадут эффект – и этого завода в Бресте не будет», –говорит местный правозащитник Роман Кисляк.

«Я не знаю, почему молчит и бездействует руководство «Савушкиного продукта» и теплицы Бреста. Если завод построят, то у них возникнут трудности с экспортом продукции», – говорит один из участников протеста.

Финальный этапом «Кормления Птиц-4» стало исполнение песни «Жить».