Встречайте, дорогие россияне Виктор Шендерович

18.03.2018, 22:18

Можно начинать народные гулянья, которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам.

Итак. Не допустив на выборы единственного реального противника режима, Кремль дал группе клоунов извалять друг друга в дерьме перед лицом россиян - на фоне президента, не вылезающего с телеэкрана (в том числе и в «день тишины) в образе благородного отца нации.

На фоне этой беспроигрышной ролевой игры, оставалось только дотянуть явку до мало-мальски приличных 60%, что власть и сделала мучительным надрывом сил – и агитация лезла из всех дыр, да и "электоральные султанаты" с массовыми вбросами никто не отменял.

На выходе (что и требовалось доказать, если кому-то надо было это доказывать) – встречайте, дорогие россияне, новую «легитимность» Путина.

Он очень боялся ее потерять, еще год назад.

И мог потерять, разумеется, если бы те, кто позиционирует себя «оппозицией», не сработали и в этот раз очень аккуратно на руку шулеру. И вместо протестного объединения (в том числе, уличного - да-да, вместе с Навальным), не сделали бы именно то, что требовалось шулеру.

А требовалось ему обеспечить новый захват власти - видимостью легитимного избрания. Остальные цифирки и связанные с этим проблемы интересовали шулера факультативным образом. Раскрутили Грудинина - переборщили - закрутили, фигня вопрос.

Кто из великолепной семерки поучаствовал в фарсе из пошлого желания подкачать себе популярности или просто засветиться, кто по наивности, граничащей с идиотизмом, а кто был в доле – вопрос интересный, но уже второстепенный.

Главное же, по состоянию на ночь на 19 марта, – Россия остается в руках малоадекватной, воровской и уже вполне кровавой власти, в состоянии объявленной войны с цивилизованным миром.

Можно начинать народные гулянья.

Которые, как правило, и предшествуют национальным катастрофам.

Виктор Шендерович, «Фейсбук»