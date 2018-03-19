Могилевчан учили, как сделать праздничную символику к 100-летию БНР 19.03.2018, 7:44

В Могилеве прошел мастер-класс создания украшений специально к Дню Воли.

Могилев, как и другие города, активно готовится к большому юбилею – столетию БНР. Вчера здесь, на одной из самых известных местных белорусскоязычных площадок, в кафе «Шпаркі лось», прошел мастер-класс изготовления вытинанок. Участие в нем приняли несколько десятков человек, сообщает «Белсат».

«Мы решили провести такой мастер-класс, чтобы сделать различные украшения: гирлянды, флажки, и причем именно в таких патриотических бело-красно-белых цветах, так как это и национальные наши цвета вышиванок, и цвет того флага, который был принят как государственный в нашем первом государстве», – говорит организатор мастер-класса Александр Соболевский.

Для участия в мастер-классе требовалось немного: всего принести с собой белую и красную бумагу, ножницы, карандаши. И веселое настроение обеспечено.

«Хотелось бы их заинтересовать через такие мастер-классы и показать им нашу культуру, какой красивый наш язык, какие люди добрые, которые хотят здесь работать, которые работают здесь вместе с нами», – рассказывает участница встречи Екатерина Стамбровская.

На 25 марта местные общественные активисты планируют в Могилеве информационный пикет и совместный с властями круглый стол. Разрешение на это власти пока не дали. Празднование столетия БНР власти разрешили в Минске, Гродно, Бресте, Лиде и Пружанах.