Какие квартиры можно снять в Минске и окрестностях до $200 19.03.2018, 17:29

На рынке арендной недвижимости наступило время полного штиля.

Студенты еще учатся, поступления нескоро, больших праздников и отпусков не планируется — на рынке арендной недвижимости наступило время полного штиля. Сервис по аренде квартир оnliner.by выдает десятки бюджетных вариантов стоимостью до $200 в месяц. Конечно, большинство из них отправляют назад в прошлое, во времена красных ковров, румынских стенок, полированных сервантов с драгоценными сервизами и телевизоров на ножках. Но есть среди них и вполне аккуратные варианты — на таких и остановимся.

Все за $200 на Пономаренко

Квартира находится в трех остановках от станции метро «Спортивная». Судя по описанию, в «однушке» есть все необходимое для жизни. За такие условия собственник просит $200 и предлагает разумный торг. Оплачивать коммунальные услуги тоже придется самому.

— Меблирована. Холодильник. Стиральная машинка. Этаж 4/9. Прописан 1 человек. Рассмотрят домашних животных. Разумный торг уместен, — сказано в описании.

Небольшая «однушка» на Краснослободской

Однокомнатная квартира находится неподалеку от «Чижовка-Арены», на улице Краснослободской, 3/1. Как сказано в объявлении, рядом есть магазины, почта, школа, сад, банк, аптека. Сдаваться квартира будет с 3 апреля, за нее тоже просят $200.

— Квартира чистая и уютная, кирпичный дом, стеклопакеты, застекленный балкон на кухне и в комнате, входная металлическая дверь, в комнате диван, в коридоре шкаф-купе, обустроенная кухня, холодильник, телевизор (по запросу), интернет, телефон, — пишет собственник и просит агентов недвижимости не беспокоить.

$200 в Новинках. Возможен торг

Чуть дальше от «цивилизации» и все те же $200. Квартира располагается в Новинках. В непосредственной близости от дома находятся несколько торговых центров, рядом Цнянское водохранилище, 2 заправки, пару маленьких магазинов, парикмахерская, кафе, детский сад, отделение «Беларусбанка».

В квартире есть вся необходимая для жилья мебель, шкаф-купе, стиральная машина, новый унитаз, безлимитный интернет (Zala при желании), электрочайник. Хозяин обещает тихих соседей и чистый подъезд. Квартира сдается без посредников с заключением договора. Здесь прописан один человек.

Далеко, недорого

Формально это, конечно, не Минск, но что такое час езды на общественном транспорте до центра города? Квартира находится в новостройке, двор оснащен шлагбаумами, видеокамерами, во дворе установлены современные детские площадки, что компенсирует некоторую необжитость.

В квартире проведен интернет, телефон, телевидение. Из мебели есть кухня, кухонный стол со стульями, электрическая одноконфорная плита, в коридоре есть одежный шкаф и тумба. И снова — $200 и «коммуналка».

$190 на Леси Украинки

Квартира сдается через агентство недвижимости, просят за нее $190. В описании обещаются все удобства, невысокие коммунальные платежи и развитая инфраструктура района. Стиральная машина может быть по договоренности с хозяевами.

Достойные варианты «разбирают» довольно быстро, поэтому некоторые объявления со временем могут быть неактуальны. Если заинтересовавший вас вариант уже недоступен, можно посмотреть на другие вот здесь, у нас их много.