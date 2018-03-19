Аделя Вольская: Мне просто приятно будет выступить на таком празднике 19.03.2018, 21:01

Аделя Вольская

Аделя уже созвонилась с отцом и согласовала песни, которые исполнит на концерте на Дне Воли.

Дочь Лявона Вольского, Аделя, выступит на День Воли на концерте возле Оперного театра в Минске. Интересно, что такое предложение одному из организаторов праздника — Павлу Белоусу, сделал на странице Адели в Фейсбуке один из ее друзей. Он написал, что если Лявон по объективным причинам не может в этот день быть в Минске, было бы круто, чтобы вместо отца его песни спела Аделя. Организаторы подумали, что идея хорошая и позвали девушку, передает «Еврорадио».

«Я согласилась, потому что это хорошая акция: почему бы нет? Мне просто приятно будет выступить на таком празднике. Конечно, жаль, что моего отца не будет. Но я решила повеселиться и отметить этот праздник со всеми», — рассказывает Аделя.

Аделя уже созвонилась с отцом и согласовала песни, которые исполнит на концерте. Говорит, что споет несколько своих композиций и несколько папиных. Какие — секрет! Девушка говорит, что волнения перед концертом не испытывает.

«Конечно, всегда есть стресс, это нормально. Но как-то особо выступать перед большим количеством публики я не боюсь. По крайней мере, сейчас. Возможно потом в это время и буду переживать, но я относительно знаю, как это бывает», — смеется Аделя Вольская.

25 Марта Лявон Вольский будет праздновать День Воли в Белостоке вместе с белорусами Подляшья. На концерте в Минске он появится через телемост. Но, говорит Аделя, семейного дуэта ждать не стоит, так как Лявон этого не любит. Хотя, улыбается девушка, если вдруг все же такое предложение от отца поступит, то она с радостью ее примет.

Помимо Адели Вольской в концерте #БНР100 примут участие группы Akute, РСП, Игорь Варашкевич, Кася Камоцкая, Юрий Стыльский, Dzieciuki и другие.