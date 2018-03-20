Билл Браудер: Путин уже перешел Рубикон 2 20.03.2018, 7:34

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Билл Браудер

Фото: AFP

Пора применять «акт Магнитского» к олигархам и отключать Россию от SWIFT.

Британский инвестор Билл Браудер в интервью «Голосу Америки» прокомментировал покушение на убийство Сергея Скрипаля в Солсбери.

Основатель фонда Hermitage Capital Билл Браудер полагает, что западные лидеры должны ответить на действия российских властей, которые, по его словам, несут ответственность за отравление бывшего двойного агента Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери.

«Премьер-министр Тереза Мэй в данном случае является потерпевшей стороной, она должна предложить некие меры союзникам Великобритании и получить от них поддержку, – убежден Браудер. – Если они не предпримут ничего, кроме высылки из страны 23 российских дипломатов – ничего более серьезного и значимого, сложится ужасная ситуация не только с точки зрения безопасности британских граждан, но и населения других государств».

Глава Hermitage Capital считает, что мировое сообщество до сих пор не определилось с тем, как действовать в ответ на методы, которые использует «чувствующий свою безнаказанность» Путин.

«Если ему будет дозволено действовать так, если вновь не будет никаких последствий, это будет совершенно иное положение дел. Он решит, что может делать что угодно в любой точке мира», – продолжает известный критик российского президента.

Билл Браудер поделился своим мнением о том, каких шагов следует ждать от Владимира Путина в ближайшие месяцы после переизбрания на пост президента.

«Поскольку в российской экономике продолжается стагнация, а средства, выделяемые на социальную сферу, продолжают сокращаться, единственный вариант для Путина – создавать все больше неприятностей всему остальному миру. От взлома с помощью хакеров сетей электроснабжения США и отравления химичеcким веществом бывшего шпиона, до убийства и бомбардировок сирийского населения, а также сбитых пассажирских самолетов. Он пытается посеять хаос за пределами России. Это те методы, которые использовал и продолжит использовать Путин, потому что никаких последствий для него после всего этого нет», – говорит Браудер.

Среди мер, которые могли бы стать действенными, основатель фонда Hermitage Capital называет проверку в отношении олигархов, в том числе проживающих и хранящих деньги в Великобритании, применения британского «закона Магнитского», а также потенциальное отключение России от международной платежной банковской системы SWIFT.

«Только так можно повлиять на Путина. Мы участвуем в войне, в которой не хотелось бы применять танки, поэтому лучше воевать через банки. Путин уже точно перешел Рубикон», –подводит итог Браудер.

Уильям Браудер, в прошлом – гражданин США, является одним из инициаторов международной санкционной кампании в отношении России по следам гибели находившегося в заключении московского юриста Сергея Магнитского, сотрудничавшего с Hermitage Capital.

Налоговый юрист Магнитский оказался за решеткой в 2008 году по обвинениям в уклонении от уплаты налогов после того, как ему предположительно удалось выявить схему налогового мошенничества с участием российских чиновников.

Магнитский скончался в СИЗО в 2009 году после избиений и отказа в доступе к медицинской помощи, что привело к широкой критике Москвы со стороны международных правозащитных организаций.