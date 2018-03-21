Fundstrat: Биткоин будет стоить $91 тысячу 2 21.03.2018, 9:09

Аналитики прогнозируют рост стоимости криптовалюты в ближайшие два года.

Аналитик Том Ли из Fundstrat прогнозирует, что к марту 2020 года цена на биткоин достигнет 91.000 долларов США, сообщает altcoin.info.

Этот прогноз основан на прошлых обвалах на рынке биткоина начиная с июля 2010 года.

Ли и Fundstrat использовали средний процент прироста в цене после каждого падения и таким образом вышли на показатели 2020 года.

Forbes отмечает, что, поскольку диаграмма основана на логарифмической шкале, а не на традиционном линейном графике, максимумы и минимумы в показателях цены на BTC не так разнятся.

Том Ли известен своими оптимистичными прогнозами на цену на ВТС. Например, в июле 2017 года Ли заявил, что биткоин достигнет 55.000 долларов к 2022 году. Совсем недавно, в январе этого года, Ли сделал еще один прогноз, в котором утверждает, что к концу 2018 года ВТС достигнет 25.000 долларов.