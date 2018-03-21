Фотофакт: В Витебске вместе со снегом «сходят» куски зданий 2 21.03.2018, 9:19

Проход возле аварийных домов не ограждают.

«Давно наблюдаю за этим эркером на Суворова,19. Сегодня он уже выглядел так…»

Такое сообщение отправил в редакцию «Витебского курьера» любитель витебской истории Павел Максимов, который, гуляя по весеннему Витебску, увидел на асфальте отломившиеся куски кирпичного здания. Рядом с пострадавшим зданием находится гостиница «Эридан», но упавший эркер относился не к гостиничной, а к жилой части дома.

У любого нормального человека при том возникнет один вопрос: а если бы кому-то на голову? Под зданием не было замечено никаких ограждений. Но не могла же часть фасада отвалиться просто «без объявления войны»?

По словам Павла, в плохом состоянии эта часть была уже довольно давно:

«Осенью уже стал таким, что я ожидал обрушения со дня на день. Но зиму вот простоял».

ОТВАЛИВШИЙСЯ ЭРКЕР, ФОТОГРАФИЯ СДЕЛАНА СЕГОДНЯ В 12.38. ФОТО ПАВЛА МАКСИМОВА