История одного фото: как сложились судьбы отцов-основателей БНР
- 21.03.2018, 10:08
Что скрывает в себе хорошо известный снимок из учебников по истории.
Этот снимок есть даже в школьных учебниках истории - его часто называют фотографией членов первого правительства Белорусской Народной Республики, но это не совсем так.
Слева направо: стоят - Аркадий Смолич, Петра Кречевский, Кастусь Езавитов, Антон Овсянник и Лявон Заяц; сидят - Алесь Бурбис, Ян Середа, Язеп Воронка, Василь Захарка.
Издание kp.by накануне 25 марта, 100-летия провозглашения независимости БНР, вспомнило через судьбы героев фото историю первого белорусского государства
Почти все герои этого черно-белого фото участвовали в первом Всебелорусском съезде с более чем 1800 делегатами, разогнанном большевиками в декабре 1917 года. Кто же они, какую роль сыграли в истории Беларуси и как сложилась их судьба?
Один из героев фото - Аркадий Смолич, который со дня основания правительства БНР 21 февраля 1918 года около полугода был народным секретарем просвещения. Он автор первого учебника «Геаграфія Беларусі», который получился по-настоящему научно-популярным. «Каб Беларусь перастала быць краем, невядомым для саміх беларусаў», - так сам Смолич охарактеризовал свою уникальную книгу. Кстати, она не раз переиздавалась, в том числе в 1990-х, после полной реабилитации Смолича. А после бэнээровской активности он работал педагогом в Вильно, занимал разные посты в Минске вплоть до зампреда Инбелкульта - будущей Академии наук… Но события 1918 года ему наверняка припомнили следователи ГПУ, когда в 1930-м «за вредительство и антисоветскую агитацию» выслали из Беларуси в Пермскую и Тюменскую область по делу мифического Союза освобождения Беларуси. Смолича приговорили к расстрелу и в 1938 году привели приговор в исполнение в омской тюрьме.
Рядом со Смоличем - учитель из Белостока Петра Кречевский, который за один только 1918 год был народным секретарем госконтроля, а затем - финансов и продовольствия. Позже в Германии, а затем в Чехии, куда уехала верхушка БНР, возглавил Раду республики - эту должность называют президентской. Кречевский со товарищи даже пытался добиваться места БНР на международной арене. Переписка шла с Лигой Наций и с РСФСР. Но оптимизм уехавших в Беларусь многих членов Рады, которые признали советский Минск центром национального возрождения, президент БНР не разделил. Правда, и сталинский террор в отношении возвращенцев Кречевский не застал - он умер 8 марта 1928 года в Праге, а место его упокоения на Ольшанском кладбище и сегодня не остается без цветов от земляков.
Пожалуй, самая авантюрная биография среди отцов-основателей БНР у потомственного офицера Кастуся Езавитова. Он сбежал из-под стражи большевистской ВЧК, а сразу после ухода большевиков стал военным комендантом Минска. В первом правительстве БНР Езавитов - зампред и ответственный за военную часть. А в 1919 - 1920 годах он возглавил дипмиссию в Латвии и Эстонии. После БНР Кастусь Езавитов занимался культурой и просвещением белорусского землячества в Латвии (и 4 раза был там под арестом). В годы Второй мировой войны создавал белорусские школы в Латвии, но в 1945-м снова оказался министром обороны - на этот раз в Белорусской центральной раде. В апреле 1945-го его задерживает СМЕРШ. Из тюрьмы он больше не вышел - умер там год спустя.
Инженер Антон Овсянник в годы немецкой и польской оккупации возглавлял Белорусскую раду Бобруйска, был зампредом военной комиссии, а потом - представителем республики в Литве. Судьба его после БНР связана с польской политикой и западно-белорусским движением. А обрываются следы Овсянника в 1933-м. В СССР, куда он переехал тремя годами ранее, его арестовали.
Эсер Лявон Заяц был долгожителем в правительстве БНР - причем в должности госсекретаря, одного из первых лиц государства. Может, потому по делу все того же не существовавшего Союза освобождения Беларуси он проходил за антисоветчину и членство в контрреволюционной организации. После пяти лет высылки его снова арестовывают. Говорят, он умер во время следственных действий НКВД. А ведь прибыл Лявон Заяц в БССР после более чем пятилетней эмиграции, поверив в благие намерения большевиков.
Один из основателей первой легальной партии в нашей истории - Белорусской социалистической громады - Алесь Бурбис был назначен правительством БНР консулом в Москве, где он с 1915 года работал в банке. Всего за полгода советской власти он дважды побывал под арестом - забастовщик и профсоюзник революции 1905 года, отсидевший три года в тюрьме, не мог не привлечь внимания чекистов… К тому же в 1906-м именно Бурбис объявил в отдельно взятой волости Виленского уезда Белорусскую Республику! Алесь Бурбис участвовал в образовании БССР и установлении ее статуса в Советском Союзе, был замнаркома иностранных дел Беларуси. Умер в 1922-м от туберкулеза, заработанного в царской тюрьме.
Вся прежняя деятельность еще одного героя фото Янки Середы была связана с ветеринарией и военной службой, да и после БНР с политикой Середа не соприкасался: создавал минское ветучилище, скромно преподавал в столице БССР и в Горках. А ведь именно Середа сначала возглавил президиум Всебелорусского съезда, а затем - президиум Рады БНР. При нем была принята эпохальная III Уставная грамота БНР. Позже он ненадолго был у руля Народного секретариата. Но в злополучном 1930 году ГПУ и его включило в ряды того же Союза освобождения Беларуси. Первые пять лет ссылки Середа провел в Ярославле, а в 1941-м его снова сослали уже в красноярские лагеря. Спустя два года выпустили, но следы Середы на этом обрываются.
На многих должностях Язеп Воронка становился первым. После Всебелорусского съезда возглавил только созданную Великую Белорусскую Раду, затем стал первым главой Народного секретариата БНР (отвечая и за иностранные дела). С ним связывают и телеграмму Рады немецкому кайзеру Вильгельму ІІ (см. рубрику «КСТАТИ»). А всего пару лет назад это был недоучившийся по причине нехватки средств вольнослушатель юрфака Петербургского университета… После БНР Воронка жил в Литве, причем вошел в местный кабинет министров как министр белорусских дел. В 1923-м Воронка эмигрировал в Чикаго. Кстати, недавно на кладбище Элмвуд в пригороде Чикаго была найдена его могила - Воронка умер в 1952-м.
То, как обманулись поверившие в сталинское чудо многие лидеры БНР, смог увидеть преемник Петры Кречевского на посту президента Рады Василь Захарка. Военный с почти 20-летним стажем, оказавшийся в эмиграции во главе Рады БНР, он до последнего не признавал легитимности БССР. До смерти в 1943 году он взывал к мировому сообществу о судьбе БНР - наверное, это было едва ли не единственное, что мог делать от имени несуществующей республики ее лидер… Его должность практически во всех реинкарнациях правительства БНР - министр финансов. А в плане дипломатии один из самых ярких моментов биографии Захарки - контакты с главой советской дипломатии Георгием Чичериным о признании БНР Россией и материальной помощи республике.
В БНР сменилось шесть правительств за неполный год
18 - 31 декабря 1917 года в Минске прошел первый Всебелорусский съезд с более чем 1870 делегатами, которые должны были решить судьбу Беларуси. Были избраны Рада съезда и ее исполком, которые после разгона конгресса большевиками ушли в подполье.
21 февраля 1918 года, спустя два дня после отступления большевиков из Минска и прихода войск кайзеровской Германии, подпольный исполком Рады съезда принимает I Уставную грамоту, называет себя временной властью, а исполнительные полномочия передает Народному секретариату - прообразу правительства.
9 марта II Уставной грамотой Рада провозглашает Белорусскую Народную Республику, а спустя несколько дней становится Радой БНР из 77 членов (потом их стало больше). Возглавляли ее сначала Янка Середа, а потом Язеп Лёсик.
25 марта Рада БНР принимает ІІІ Уставную грамоту, где провозглашает независимость республики - в противовес сторонникам автономии в составе РСФСР. Через пару дней Рада взяла на себя власть в Беларуси, за что была разогнана немцами вместе с Народным секретариатом. Какое-то время структуры действуют подпольно.
В апреле - ноябре состав Народного секретариата (позже - Рада народных министров) постоянно меняется. С изначального полутора десятка членов он уменьшается до «Рады пяцёх», потом снова увеличивается. Только в 1918 году существовало шесть составов правительства БНР, некоторые - параллельно друг с другом. Возглавляли за этот срок Народный секретариат белорусские социалисты Язеп Воронка и Янка Середа, бывший депутат российской Госдумы Роман Скирмут, «адраджэнец» Антон Луцкевич.
11 октября Рада утверждает временную Конституцию БНР.
28 ноября члены Рады БНР в последний раз собираются в Минске. После ноябрьской революции в Германии кайзеровцы покидают город, который снова занимают большевики. Понимая, что никакой народной республики при большевиках не будет, ее парламент и министры эмигрируют в Вильно и Гродно, затем в Ригу.
Декабрь 1919 года - во время польской оккупации Рада разделилась на Народную во главе с Петром Кречевским, выступавшей за независимость Беларуси, и Наивысшую (лидер - Язэп Лёсик), которая начала сотрудничать с войсками Юзефа Пилсудского.
12 октября 1920 года заключен предварительный мирный договор (будущий Рижский мир) между РСФСР и Польшей. В этой ситуации единственной стала Рада БНР Кречевского. Однако место независимой Беларуси в новом мироустройстве Восточной Европы не видела ни одна из противоборствующих сторон. Рада БНР продолжала существовать в эмиграции. Сначала в Ковно, потом в Германии, а позже в Праге.
Пять фактов о БНР
1. Именно 25 марта 1918 года на территории современной Беларуси впервые было провозглашено независимое государство. Распад империй, Первая мировая, самоидентификация народа - все это влияло на появление национальных республик в Европе, и БНР - среди них.
2. Первой государственной символикой БНР стали герб «Пагоня» и бело-красно-белый флаг. Они использовались, как и современные гербы и флаги, на бланках различных инстанций и их печатях, марках и открытках, на знаменах учреждений и стягах военных отрядов, которые поддерживали БНР. Когда Рада БНР и ее министры оказались в эмиграции, был принят гимн республики - «Ваяцкі марш», известный также как песня «Мы выйдзем шчыльнымі радамі…».
3. Своей валюты в БНР не было. Основным средством расчета были немецкие ост-марки, которые использовались на оккупированной кайзеровцами территории. Правда, имели ход и царские рубли, и казначейские билеты Госдумы, и керенки, и польские деньги.
4. Рада БНР отправила кайзеру Вильгельму телеграмму с благодарностью «за освобождение Беларуси немецкими войсками из-под тяжелого гнета чужого господствующего издевательства и анархии» (читай, большевиков) в апреле 1918-го. Скорее всего, это было сделано, с одной стороны, для улаживания конфликта, когда Раду БНР и ее Народный секретариат разогнали за провозглашение себя основной властью на территории Беларуси. А с другой - парламентарии и министры таким образом рассчитывали на большую лояльность немцев и расширение своего влияния.
5. Историки в СССР не упоминали о БНР долгое время: почти все члены Рады БНР и ее правительства были репрессированы в 1930-х или находились в эмиграции, не выказывая позитива к Советскому Союзу, а сама БНР считалась буржуазным государством с антибольшевистскими настроениями.