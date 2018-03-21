История одного фото: как сложились судьбы отцов-основателей БНР 21.03.2018, 10:08

Слева направо: стоят - Аркадий Смолич, Петра Кречевский, Кастусь Езавитов, Антон Овсянник и Лявон Заяц; сидят - Алесь Бурбис, Ян Середа, Язеп Воронка, Василь Захарка.

Что скрывает в себе хорошо известный снимок из учебников по истории.

Этот снимок есть даже в школьных учебниках истории - его часто называют фотографией членов первого правительства Белорусской Народной Республики, но это не совсем так.

Слева направо: стоят - Аркадий Смолич, Петра Кречевский, Кастусь Езавитов, Антон Овсянник и Лявон Заяц; сидят - Алесь Бурбис, Ян Середа, Язеп Воронка, Василь Захарка.

Издание kp.by накануне 25 марта, 100-летия провозглашения независимости БНР, вспомнило через судьбы героев фото историю первого белорусского государства

Почти все герои этого черно-белого фото участвовали в первом Всебелорусском съезде с более чем 1800 делегатами, разогнанном большевиками в декабре 1917 года. Кто же они, какую роль сыграли в истории Беларуси и как сложилась их судьба?

Один из героев фото - Аркадий Смолич, который со дня основания правительства БНР 21 февраля 1918 года около полугода был народным секретарем просвещения. Он автор первого учебника «Геаграфія Беларусі», который получился по-настоящему научно-популярным. «Каб Беларусь перастала быць краем, невядомым для саміх беларусаў», - так сам Смолич охарактеризовал свою уникальную книгу. Кстати, она не раз переиздавалась, в том числе в 1990-х, после полной реабилитации Смолича. А после бэнээровской активности он работал педагогом в Вильно, занимал разные посты в Минске вплоть до зампреда Инбелкульта - будущей Академии наук… Но события 1918 года ему наверняка припомнили следователи ГПУ, когда в 1930-м «за вредительство и антисоветскую агитацию» выслали из Беларуси в Пермскую и Тюменскую область по делу мифического Союза освобождения Беларуси. Смолича приговорили к расстрелу и в 1938 году привели приговор в исполнение в омской тюрьме.

Рядом со Смоличем - учитель из Белостока Петра Кречевский, который за один только 1918 год был народным секретарем госконтроля, а затем - финансов и продовольствия. Позже в Германии, а затем в Чехии, куда уехала верхушка БНР, возглавил Раду республики - эту должность называют президентской. Кречевский со товарищи даже пытался добиваться места БНР на международной арене. Переписка шла с Лигой Наций и с РСФСР. Но оптимизм уехавших в Беларусь многих членов Рады, которые признали советский Минск центром национального возрождения, президент БНР не разделил. Правда, и сталинский террор в отношении возвращенцев Кречевский не застал - он умер 8 марта 1928 года в Праге, а место его упокоения на Ольшанском кладбище и сегодня не остается без цветов от земляков.

Так выглядел паспорт гражданина БНР - в то время фотографию можно было предложить хоть в полный рост.

Фото: АРХИВ "КП"

Пожалуй, самая авантюрная биография среди отцов-основателей БНР у потомственного офицера Кастуся Езавитова. Он сбежал из-под стражи большевистской ВЧК, а сразу после ухода большевиков стал военным комендантом Минска. В первом правительстве БНР Езавитов - зампред и ответственный за военную часть. А в 1919 - 1920 годах он возглавил дипмиссию в Латвии и Эстонии. После БНР Кастусь Езавитов занимался культурой и просвещением белорусского землячества в Латвии (и 4 раза был там под арестом). В годы Второй мировой войны создавал белорусские школы в Латвии, но в 1945-м снова оказался министром обороны - на этот раз в Белорусской центральной раде. В апреле 1945-го его задерживает СМЕРШ. Из тюрьмы он больше не вышел - умер там год спустя.

Инженер Антон Овсянник в годы немецкой и польской оккупации возглавлял Белорусскую раду Бобруйска, был зампредом военной комиссии, а потом - представителем республики в Литве. Судьба его после БНР связана с польской политикой и западно-белорусским движением. А обрываются следы Овсянника в 1933-м. В СССР, куда он переехал тремя годами ранее, его арестовали.

Эсер Лявон Заяц был долгожителем в правительстве БНР - причем в должности госсекретаря, одного из первых лиц государства. Может, потому по делу все того же не существовавшего Союза освобождения Беларуси он проходил за антисоветчину и членство в контрреволюционной организации. После пяти лет высылки его снова арестовывают. Говорят, он умер во время следственных действий НКВД. А ведь прибыл Лявон Заяц в БССР после более чем пятилетней эмиграции, поверив в благие намерения большевиков.

Знаменитая открытка с гербом БНР и белорусских воеводств.

Один из основателей первой легальной партии в нашей истории - Белорусской социалистической громады - Алесь Бурбис был назначен правительством БНР консулом в Москве, где он с 1915 года работал в банке. Всего за полгода советской власти он дважды побывал под арестом - забастовщик и профсоюзник революции 1905 года, отсидевший три года в тюрьме, не мог не привлечь внимания чекистов… К тому же в 1906-м именно Бурбис объявил в отдельно взятой волости Виленского уезда Белорусскую Республику! Алесь Бурбис участвовал в образовании БССР и установлении ее статуса в Советском Союзе, был замнаркома иностранных дел Беларуси. Умер в 1922-м от туберкулеза, заработанного в царской тюрьме.

Вся прежняя деятельность еще одного героя фото Янки Середы была связана с ветеринарией и военной службой, да и после БНР с политикой Середа не соприкасался: создавал минское ветучилище, скромно преподавал в столице БССР и в Горках. А ведь именно Середа сначала возглавил президиум Всебелорусского съезда, а затем - президиум Рады БНР. При нем была принята эпохальная III Уставная грамота БНР. Позже он ненадолго был у руля Народного секретариата. Но в злополучном 1930 году ГПУ и его включило в ряды того же Союза освобождения Беларуси. Первые пять лет ссылки Середа провел в Ярославле, а в 1941-м его снова сослали уже в красноярские лагеря. Спустя два года выпустили, но следы Середы на этом обрываются.

Разные судьбы лидеров БНР: Янка Середа (справа) работал преподавателем в БССР и угодил в сталинские лагеря, а Язеп Воронка успел эмигрировать и стал респектабельным жителем Чикаго.

На многих должностях Язеп Воронка становился первым. После Всебелорусского съезда возглавил только созданную Великую Белорусскую Раду, затем стал первым главой Народного секретариата БНР (отвечая и за иностранные дела). С ним связывают и телеграмму Рады немецкому кайзеру Вильгельму ІІ (см. рубрику «КСТАТИ»). А всего пару лет назад это был недоучившийся по причине нехватки средств вольнослушатель юрфака Петербургского университета… После БНР Воронка жил в Литве, причем вошел в местный кабинет министров как министр белорусских дел. В 1923-м Воронка эмигрировал в Чикаго. Кстати, недавно на кладбище Элмвуд в пригороде Чикаго была найдена его могила - Воронка умер в 1952-м.

То, как обманулись поверившие в сталинское чудо многие лидеры БНР, смог увидеть преемник Петры Кречевского на посту президента Рады Василь Захарка. Военный с почти 20-летним стажем, оказавшийся в эмиграции во главе Рады БНР, он до последнего не признавал легитимности БССР. До смерти в 1943 году он взывал к мировому сообществу о судьбе БНР - наверное, это было едва ли не единственное, что мог делать от имени несуществующей республики ее лидер… Его должность практически во всех реинкарнациях правительства БНР - министр финансов. А в плане дипломатии один из самых ярких моментов биографии Захарки - контакты с главой советской дипломатии Георгием Чичериным о признании БНР Россией и материальной помощи республике.

Фото: bnr100.by

В БНР сменилось шесть правительств за неполный год

18 - 31 декабря 1917 года в Минске прошел первый Всебелорусский съезд с более чем 1870 делегатами, которые должны были решить судьбу Беларуси. Были избраны Рада съезда и ее исполком, которые после разгона конгресса большевиками ушли в подполье.

21 февраля 1918 года, спустя два дня после отступления большевиков из Минска и прихода войск кайзеровской Германии, подпольный исполком Рады съезда принимает I Уставную грамоту, называет себя временной властью, а исполнительные полномочия передает Народному секретариату - прообразу правительства.

9 марта II Уставной грамотой Рада провозглашает Белорусскую Народную Республику, а спустя несколько дней становится Радой БНР из 77 членов (потом их стало больше). Возглавляли ее сначала Янка Середа, а потом Язеп Лёсик.

25 марта Рада БНР принимает ІІІ Уставную грамоту, где провозглашает независимость республики - в противовес сторонникам автономии в составе РСФСР. Через пару дней Рада взяла на себя власть в Беларуси, за что была разогнана немцами вместе с Народным секретариатом. Какое-то время структуры действуют подпольно.

В апреле - ноябре состав Народного секретариата (позже - Рада народных министров) постоянно меняется. С изначального полутора десятка членов он уменьшается до «Рады пяцёх», потом снова увеличивается. Только в 1918 году существовало шесть составов правительства БНР, некоторые - параллельно друг с другом. Возглавляли за этот срок Народный секретариат белорусские социалисты Язеп Воронка и Янка Середа, бывший депутат российской Госдумы Роман Скирмут, «адраджэнец» Антон Луцкевич.

11 октября Рада утверждает временную Конституцию БНР.

28 ноября члены Рады БНР в последний раз собираются в Минске. После ноябрьской революции в Германии кайзеровцы покидают город, который снова занимают большевики. Понимая, что никакой народной республики при большевиках не будет, ее парламент и министры эмигрируют в Вильно и Гродно, затем в Ригу.

Декабрь 1919 года - во время польской оккупации Рада разделилась на Народную во главе с Петром Кречевским, выступавшей за независимость Беларуси, и Наивысшую (лидер - Язэп Лёсик), которая начала сотрудничать с войсками Юзефа Пилсудского.

12 октября 1920 года заключен предварительный мирный договор (будущий Рижский мир) между РСФСР и Польшей. В этой ситуации единственной стала Рада БНР Кречевского. Однако место независимой Беларуси в новом мироустройстве Восточной Европы не видела ни одна из противоборствующих сторон. Рада БНР продолжала существовать в эмиграции. Сначала в Ковно, потом в Германии, а позже в Праге.

Пять фактов о БНР

1. Именно 25 марта 1918 года на территории современной Беларуси впервые было провозглашено независимое государство. Распад империй, Первая мировая, самоидентификация народа - все это влияло на появление национальных республик в Европе, и БНР - среди них.

2. Первой государственной символикой БНР стали герб «Пагоня» и бело-красно-белый флаг. Они использовались, как и современные гербы и флаги, на бланках различных инстанций и их печатях, марках и открытках, на знаменах учреждений и стягах военных отрядов, которые поддерживали БНР. Когда Рада БНР и ее министры оказались в эмиграции, был принят гимн республики - «Ваяцкі марш», известный также как песня «Мы выйдзем шчыльнымі радамі…».

3. Своей валюты в БНР не было. Основным средством расчета были немецкие ост-марки, которые использовались на оккупированной кайзеровцами территории. Правда, имели ход и царские рубли, и казначейские билеты Госдумы, и керенки, и польские деньги.

4. Рада БНР отправила кайзеру Вильгельму телеграмму с благодарностью «за освобождение Беларуси немецкими войсками из-под тяжелого гнета чужого господствующего издевательства и анархии» (читай, большевиков) в апреле 1918-го. Скорее всего, это было сделано, с одной стороны, для улаживания конфликта, когда Раду БНР и ее Народный секретариат разогнали за провозглашение себя основной властью на территории Беларуси. А с другой - парламентарии и министры таким образом рассчитывали на большую лояльность немцев и расширение своего влияния.

5. Историки в СССР не упоминали о БНР долгое время: почти все члены Рады БНР и ее правительства были репрессированы в 1930-х или находились в эмиграции, не выказывая позитива к Советскому Союзу, а сама БНР считалась буржуазным государством с антибольшевистскими настроениями.