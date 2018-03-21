Абелевскую премию присудили автору «единой теории математики» 1 21.03.2018, 10:36

Роберт Ленглендс

Канадский профессор Роберт Ленглендс стал лауреатом Абелевской премии — крупнейшей для математика награды.

Ученый Роберт Ленглендс известен как основатель «единой теории математики».

Профессору присудили награду за «пророческую программу, объединяющую теорию представлений и теорию чисел», сообщается на сайте премии. 81-летний ученый получит ее в Осло 22 мая, пишет «Нож».

Программа Ленглендса — это широкая сеть гипотез и теорем, связывающих также теорию автоморфных форм и теорию групп Галуа.

Эту объединяющую теорию Ленглендс сформулировал в 1967 году. Тогда 30-летний преподаватель Принстона отправил почтенному французскому математику Андре Вейлю письмо на 17 страницах.

«Буду признателен, если вы захотите это прочесть как простую гипотезу. Если нет — уверен, у вас под рукой есть мусорная корзина», — писал молодой ученый.

Ленглендс — лауреат премий Вольфа, Стила, Неммерса, Шао, член Лондонского королевского общества, Американского математического общества и РАН. А еще он самостоятельно выучил русский язык и увлекается русской литературой.