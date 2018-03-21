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25 марта все вместе споем «Магутны Божа»

  • Сергей Довгушев
  • 21.03.2018, 12:10
Сергей Довгушев
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Чем больше людей, тем смелее они поют.

Об этом заявил создатель «Спеўнага сходу» Сергей Довгушев, сообщает «Радыё Рацыя».

25 марта на «Празднике Независимости» в Минске под его руководством публика хором споет белорусские гимны времен БНР:

- Будем петь самые основные, которые, как я считаю, нужно, чтобы прозвучали. Это гимн БНР «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», «Пагоню» на стихи Максима Богдановича и «Магутны Божа».

Это, конечно, песни не 1917-1919-х, а более поздних лет. Но вспомним Арсеньеву, Ровенского, споем «Магутны Божа» как настоящий духовный белорусский гимн.

Оркестровые фонограммы для массового пения в День Воли подготовил белорусский музыкант из Праги Александр Ясинский. Генеральную репетицию «Спеўнага сходу» в минском культурной центре «Корпус» посетило около 200 человек - от детей до лиц пожилого возраста.


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