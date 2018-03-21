В Волоколамске местные жители преподали урок главе города 7 21.03.2018, 19:23

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До этого в городе произошел выброс газа со свалки.

Жители Волоколамска, которые собрались у больницы в знак протеста, сначала остановили главу города Евгения Гаврилова для разговора, а потом ударили по голове, сообщает «Новая газета» со ссылкой на RTVI.

По информации телеканала, сначала к больнице приехал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а следом за ним шел Гаврилов. Два местных жителя попытались выразить свою позицию, и в результате случилась перепалка.

Охрана главы города попыталась оградить мужчин от Гаврилова и провести его в больницу, однако местные жители начали свистеть и кричать в след чиновнику. По словам корреспондента RTVI, сейчас у городской больницы больше 1,5 тысяч человек. Позже к больнице приехали шесть машин ОМОНа.

По информации в телеграмм-канале журналиста Александра Черных, когда Воробьев в окружении ОМОНа вышел из больницы, он не стал общаться с местными жителями и проследовал в машину.

«Сначала в губернатора полетели снежки, а потом его начали толкать, попытались пихать... полиция отталкивала людей, но не более», — говорится в сообщении.

Ранее в больницу Волоколамска обратились с жалобой на тошноту и головокружении 50 детей. Один ребенок госпитализирован с повышенным давлением, еще четыре — для обследований. Местные жители связывают отравления детей с выбросом сероводорода с мусорки «Ядрово».

Напомним, в начале марта жители Волоколамского района Подмосковья вышли на акцию против «Ядрово», из-за которой, по их мнению, в городе плохая экологическая обстановка и постоянно ощущается неприятный запах.