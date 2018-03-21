Названы самые полезные для здоровья сладости 1 21.03.2018, 19:57

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Отказаться от сладостей трудно, но есть хорошие альтернативы, на которые стоит обратить внимание.

Давайте с вами поиграем в игру «Ассоциации»: что первое приходит вам на ум, когда вы слышите слово «сладость»? Например, мне воображение сразу рисует лакомый кусочек торта и ведро мороженного, но точно не яблоко или мед. Marieclaire.ua составил для вас список самых полезных сладостей, чтобы точно знать, чем себя побаловать, когда захочется чего-то «запрещенного».

Пастила

При попытках отказаться от сладкого, пастила станет незаменимым помощником. В ее состав входит яблочное пюре и исключительно натуральные подсластители, поэтому можно смело наслаждаться этой вкусняшкой. Если употреблять этот продукт в умеренных дозах, то он благоприятно влияет на слизистую оболочку желудка, снимая раздражение. Он показан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гастрите.

Зефир

Эта сладость также разрешена в умеренных количествах тем, кто объявил борьбу со сладким. Зефир появился вследствии добавления яичного белка в фруктовое пюре. По своим свойствам, он очень близок к пастиле, только более легкий и менее калорийный. В этом продукте содержится такое полезное вещество, как пектин, который снижает уровень холестерина и выводит токсины из организма. Только помните, что зефир должен быть приготовлен из натуральных ингредиентов, а не куплен в магазин.

Мармелад

Речь пойдет о натуральном мармеладе, который изготовлен из фруктов, варенных с сахаром. Из-за естественных компонентов, мармелад также является источником пектина, даже больше чем в зефире. Какой мармелад особенно полезен? Особенно полезен мармелад на основе яблок, слив, абрикосов и черной смородины. Правда, наличие в мармеладе пектиновых соединений лучше заранее уточнять по информации на упаковке.

Горький шоколад

Горький шоколад можно по праву назвать одним из самых безопасных и полезных сладостей для здоровья и фигуры. Он доказывает нам простую истину: чем меньше в шоколаде молока и сахара, тем он лучше. Из-за большого количества в какао-бобах жиров, белков, органических кислот, магния, железа и витаминов, его иногда приписывают в качестве лекарства. Но не стоит слишком усердствовать с этой сладостью!

Мед

Знаменитая история о том, как раскопавшие гробницу египетского фараона археологи нашли вполне съедобный мед, простоявший несколько тысяч лет, как нельзя лучше демонстрирует совершенство этого продукта питания. В меде содержатся десятки полезных веществ, включая витамины С, В2, РР, В6, К и Е, витамин Н, пантотеновую и фолиевую кислоту, кальций, железо, натрий, магний, йод. Ферменты мёда улучшают аппетит, пищеварение и усвоение пищи.