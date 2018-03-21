закрыть
21 марта 2018, среда, 21:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Названы самые полезные для здоровья сладости

1
  • 21.03.2018, 19:57
  • 1,880

Отказаться от сладостей трудно, но есть хорошие альтернативы, на которые стоит обратить внимание.

Давайте с вами поиграем в игру «Ассоциации»: что первое приходит вам на ум, когда вы слышите слово «сладость»? Например, мне воображение сразу рисует лакомый кусочек торта и ведро мороженного, но точно не яблоко или мед. Marieclaire.ua составил для вас список самых полезных сладостей, чтобы точно знать, чем себя побаловать, когда захочется чего-то «запрещенного».

Пастила

При попытках отказаться от сладкого, пастила станет незаменимым помощником. В ее состав входит яблочное пюре и исключительно натуральные подсластители, поэтому можно смело наслаждаться этой вкусняшкой. Если употреблять этот продукт в умеренных дозах, то он благоприятно влияет на слизистую оболочку желудка, снимая раздражение. Он показан при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и гастрите.

Зефир

Эта сладость также разрешена в умеренных количествах тем, кто объявил борьбу со сладким. Зефир появился вследствии добавления яичного белка в фруктовое пюре. По своим свойствам, он очень близок к пастиле, только более легкий и менее калорийный. В этом продукте содержится такое полезное вещество, как пектин, который снижает уровень холестерина и выводит токсины из организма. Только помните, что зефир должен быть приготовлен из натуральных ингредиентов, а не куплен в магазин.

Мармелад

Речь пойдет о натуральном мармеладе, который изготовлен из фруктов, варенных с сахаром. Из-за естественных компонентов, мармелад также является источником пектина, даже больше чем в зефире. Какой мармелад особенно полезен? Особенно полезен мармелад на основе яблок, слив, абрикосов и черной смородины. Правда, наличие в мармеладе пектиновых соединений лучше заранее уточнять по информации на упаковке.

Горький шоколад

Горький шоколад можно по праву назвать одним из самых безопасных и полезных сладостей для здоровья и фигуры. Он доказывает нам простую истину: чем меньше в шоколаде молока и сахара, тем он лучше. Из-за большого количества в какао-бобах жиров, белков, органических кислот, магния, железа и витаминов, его иногда приписывают в качестве лекарства. Но не стоит слишком усердствовать с этой сладостью!

Мед

Знаменитая история о том, как раскопавшие гробницу египетского фараона археологи нашли вполне съедобный мед, простоявший несколько тысяч лет, как нельзя лучше демонстрирует совершенство этого продукта питания. В меде содержатся десятки полезных веществ, включая витамины С, В2, РР, В6, К и Е, витамин Н, пантотеновую и фолиевую кислоту, кальций, железо, натрий, магний, йод. Ферменты мёда улучшают аппетит, пищеварение и усвоение пищи.


популярное за неделю

Мнение

25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман
Госзаказ на Конституцию
Госзаказ на Конституцию Константин Скуратович
Физики и юрики
Физики и юрики Ирина Халип