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Герой борьбы с декретом о «тунеядцах» – простой народ

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  • 22.03.2018, 9:25
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Вышел фотоальбом, посвященный массовым акциям протеста 2017 года.

21 марта правозащитники «Весны» презентовали фотоальбом, посвященный массовым протестам 2017-го года, сообщает сайт palitviazni.info.

Фотокнига рассказывает о громких событиях, происходивших в общественно-политической жизни весной прошлого года.

«Не первый раз в нашей истории весна «горячая», потому что именно в это время проводятся крупные демократические акции, - рассказала редактор книги Елена Лаптенок. - В прошлом году именно декрет о «тунеядцах» стал тем поводом, чтобы по всей стране прошли массовые акции протеста. Героем нашего фотоальбома является простой народ. Люди, которые пришли на эти акции».

В издание вошло около 200 авторских снимков, а также фотографии из открытых источников. Фотоальбом издан на двух языках: отчасти сделан на белорусском, а в конце есть перевод подписей на английский.

«Основные вехи отражены в этом альбоме, и я надеюсь, что благодаря отличной работе фотографов, эта книга не будет скучной», - сказал во время презентации руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий.


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