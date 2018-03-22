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Фондовые индексы США снизились из-за решения Федеральной резервной системы

  • 22.03.2018, 11:11

Рынок чувствительно отреагировал на повышение базовой процентной ставки в США.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду умеренным снижением после решения Федеральной резервной системы (ФРС) США повысить базовую процентную ставку, сообщает investfunds.ua.

Индекс Dow Jones Industrial Average 21 марта понизился на 44,96 пункта (0,18%) и составил 24682,31 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 5,01 пункта (0,18%) - до 2711,93 пункта.

Nasdaq Composite потерял 19,02 пункта (0,26%) и составил 7345,29 пункта.

По итогам завершившегося накануне заседания Федрезерв повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 25 базисных пунктов - до 1,5-1,75% годовых. Решение совпало с прогнозами подавляющего большинства экономистов и участников рынка.

Федрезерв по-прежнему придерживается мнения, что в 2018 году в общей сложности ставка будет поднята трижды, то есть ему предстоит еще два повышения в этом году. При этом новый прогноз на 2019 год предусматривает три подъема ставки, тогда как в декабре говорилось только о двух повышениях.

Кроме того, руководители американского ЦБ улучшили прогноз роста ВВП США на 2018 год с 2,5% до 2,7% и подтвердили прогноз инфляции (индекс PCE) на уровне 1,9%.

«ФРС прогнозирует еще два подъема ставки в этом году, но никто не знает, как будет развиваться ситуация в экономике в более долгосрочной перспективе, так что все их прогнозы бессмысленны», - говорит глава отдела операций с ценными бумагами в Themis Trading Джо Салюцци.

Также в среду стало известно, что дефицит счета текущих операций платежного баланса США в четвертом квартале прошлого года повысился на 19,4% и составил максимальные с конца 2008 года $128,2 млрд, а продажи домов на вторичном рынке в феврале увеличились на 3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 5,54 млн домов в пересчете на годовые темпы.

Оба показателя оказались выше прогнозов рынка.

Акции FedEx Corp. подорожали на 0,4%. Одна из крупнейших в мире компаний экспресс-доставки увеличила чистую прибыль в третьем квартале 2018 финансового года в 3,7 раза и повысила выручку на $1,5 млрд, до $16,5 млрд. Оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

Стоимость бумаг Salesforce, предоставляющей облачные услуги, снизилась на 2,7% на новости о приобретении разработчика программного обеспечения MuleSoft за $6,5 млрд. Цена бумаг MuleSoft подскочила на 5,3%.

Капитализация производителя продуктов питания General Mills Inc. упала на 8,9% на слабой квартальной отчетности.

Рыночная стоимость авиакомпании Southwest Airlines уменьшилась на 4,8% после того, как компания ухудшила прогноз финпоказателей на первый квартал.

Котировки акций Facebook выросли на 0,7% после падения почти на 9% в понедельник и вторник.


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