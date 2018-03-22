Роман Кисляк: Борьба продолжается 22.03.2018, 11:41

На открытое заседание суда по делу об аккумуляторном заводе пришли больше 100 человек.

В суде Московского района Бреста в среду продолжился процесс по делу о строительстве аккумуляторного завода, пишет «Брестская газета». Судебное слушание длилось 8 часов. Решение по делу о приостановлении строительства аккумуляторного завода будет вынесено 27 марта.

Вчера рассматривался иск о приостановлении хозяйственной деятельности ООО «АйПауэр» до проведения повторных общественных слушаний по строительству предприятия. Ответчики этот иск не признали. Предварительное слушание по делу прошло 27 февраля.

На открытое заседание суда пришли больше 100 человек. Зал, назначенный для проведения слушания, не вместил всех желающих. Заседание перенесли в самый большой зал №30. Но и там пришедшие заняли не только сидячие места, но и разместились стоя по его периметру.

В начале заседания судья Алексей Карагода попросил удалиться тех, кто не смог присесть, объяснив это требованиями правил пожарной безопасности. Люди начали возмущаться маленькими размерами помещения, которое было предоставлено для слушания такого резонансного дела. Но затем стоявшие присели на корточки и заседание началось. Чтобы в переполненном зале людей не стало еще больше, его закрыли на ключ.

В качестве истца выступали общественное объединение «Экодом», активисты Демьян Лепесевич, Елена Макаревич и Дмитрий Бекалюк.

В качестве ответчика — ООО «АйПауэр». Еще одним ответчиком был Брестский райисполком.

Судья отклонил ходатайство истцов о разрешении на фото- и видеосъемку, а также прямую трансляцию из-за того, что «процесс сложный, необходимо много работать, работать сосредоточенно, и люди могут волноваться, отвлекаться».

Как сообщил во время перерыва правозащитник Роман Кисляк, 15 человек написали жалобу в областной суд на то, что не была обеспечена публичность процесса.

Также были отклонены ходатайства истцов о предоставлении для рассмотрения целого списка документов по строительству аккумуляторного завода. Среди них инвестиционный договор, заключение Госстройэкспертизы и другие. Адвокат — представитель компании «АйПауэр» на каждое из ходатайств отвечала практически одно и то же: «Предметом настоящего судебного заседания является приостановление строительства в связи, по мнению истцов, с нарушением права общественности на проведение общественных обсуждений. То ходатайство, которое заявлено, выходит за пределы заявленных требований. <…> Эти документы не относятся к процедуре проведения общественного обсуждения».

Ходатайство о вызове в качестве свидетеля главного санитарного врача города также было отклонено.

Представители истца хотели, чтобы им были предоставлены исходные данные, согласно которым определялась оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС), которая делалась для общественных слушаний. Но представитель «АйПауэра» в свою очередь заявила, что то, что истцы не знали об общественных слушаниях, не является основанием для проведения повторных слушаний. Требования истцов она считает незаконными и поэтому попросила отказать в удовлетворении иска.

«Все было исследовано, судебное следствие, прения, реплики — все это закончилось. Суд удалился для вынесения решения по делу до 27 марта. Я не сторонник предвосхищать решение суда. Даже если будет решение не в пользу истцов, они могут обжаловать это решение, — сообщил по итогам восьмичасового судебного слушания правозащитник Роман Кисляк. — Мы узнали некоторые новые моменты, которые проясняют ситуацию со строительством завода, с подготовкой, с проведением общественных слушаний. Так, выяснилось, что существуют три текста ОВОС. Третий — самый расширенный — и был подан вообще в 2018 году, как я понимаю. То есть после того, как пошел резонанс в Бресте и Брестском районе. Они представили расширенный ОВОС, понимая, что то, что они представили изначально, — это документ, который не выдерживает никакой критики. Одно ясно: очень много нарушений и борьба продолжается».

Напомним, инициативные группы против строительства аккумуляторного завода в СЭЗ, заручившись поддержкой в виде подписей более 36 тысяч жителей Бреста и района, добиваются приостановления строительства завода АКБ. По их мнению, это производство является потенциально опасным для экологии и здоровья жителей и не должно вестись рядом с областным центром.