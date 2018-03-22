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Даже пропагандисты не хотят того, к чему ведет пропаганда

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  • Евгений Ройзман
  • 22.03.2018, 13:22
  • 4,373
Евгений Ройзман
Фото: Ekbrealty.ru

Макаревич попал в самое больное и очень точно все сформулировал.

Андрей Макаревич сказал, что пропаганда делает из людей злобных дебилов. По сути ему никто возразить не может. Вспомните, что сделала пропаганда с немцами. Из культурных европейцев людей превратили в животных.

В древности пророки все были гонимы. Причем гонимы как и царями, так и народом. Это аксиома: тем, кто говорит правду, не всегда живется легко. Почему сейчас такая реакция на эти слова? Потому что Макаревич попал в самое больное и очень точно все сформулировал. А согласиться с ним— значит признать себя злобным дебилом.

На самом деле, надо сказать правду: для того, чтобы двигаться вперед, надо очень четко понимать, где мы находимся. Если мы вообще перестали к себе критически относиться, если мы готовы закрывать глаза на все наши недостатки, шансов у нас мало.

Я каждый день вижу, как работает пропаганда. Вижу, что происходит со страной. Вижу, как у людей происходит милитаризация сознания. Появляется не имеющее к реальности ощущение, что страна находится в осажденном лагере. Именно оно заставляет людей видеть мир в черно-белом цвете и делить на «своих» и «чужих», подозревать и искать врагов.

Нужно довольно много мужества, чтобы увидеть себя со стороны, суметь признать ошибки и попытаться их исправить. Макаревич не просто так сказал про двадцать пятый кадр: по большей части это касается людей, которые смотрят телевизор. Пропаганда абсолютно беззастенчива и лжива — ее интересует только результат. Но у нее есть одна особенность: она не может останавливаться и всегда должна идти по нарастающей. А это — прямая подводка к войне. И никто, включая пропагандистов, не хочет перешагивать эту границу.

Очень важно, что есть люди, которые могут назвать вещи своими именами. Когда ты не можешь изменить ситуацию и видишь, что происходит, то можешь говорить правду и, конечно, сам таким людям не уподобляться.

Когда обсуждали слова Алексея Серебрякова, огромное количество осуждавших даже не видели его интервью. А ведь он, на самом деле, тоже сказал очень точные и верные вещи, которые каждый человек должен для себя пояснить и понимать. Возникла ситуация как с Пастернаком: не читал, но осуждаю. Слова нельзя вырывать из контекста. Не знаю, зачем Мария Захарова взяла на себя функцию «комментировать поэта».

Но главное, что Макаревичу невозможно возразить. Пропаганда действительно делает из людей злобных дебилов.

И от этого становится еще обиднее.

Евгений Ройзман, «Сноб»


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