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Фотофакт: Пенсионер из Лиды соединил «Запорожец», мотоцикл и велосипед

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  • 22.03.2018, 19:40
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С помощью самодельной машины мужчина планирует пахать огород и окучивать картошку.

75-летний пенсионер из Лиды Марьян Каневич соединил велосипед, мотоцикл и легковушки, чтобы получить трактор. С помощью самодельной машины мужчина планирует пахать огород и окучивать картошку, пишет «Лідская газета».

Идею создать такую технику навеяли… скука и нежелание каждый сезон отдавать частнику немалую сумму денег за вспашку огорода, посадку картошки, окучивание ее и прочие сопутствующие работы.

– Я на пенсии давно, скучаю, вот и ищу себе занятия, чтобы совсем уж не засидеться, – улыбается Марьян Каневич. – Мечта собрать свой трактор зародилась два года назад. Сразу я активно кинулся ее реализовывать, но охота, запал как-то быстро пропали. Во многом работу застопорило отсутствие собственного сварочного аппарата: его или просить приходилось, или арендовать за деньги. Но в прошлом году у меня словно второе дыхание открылось, и я продолжил разработку и сборку трактора. В этот раз дело довел до конца, чему, конечно, рад и, признаюсь, очень горжусь.

Никаких чертежей Марьян Михайлович не рисовал – все придумывалось, добавлялось на месте, так сказать, на ходу. Во многом помог многолетний опыт работы слесарем на Минойтовском ремонтном заводе – на предприятии лидчанин проработал 26 лет. Трудился какое-то время слесарем на «Лидахлебопродукте». Экскаваторщик, водитель – есть и такие записи в трудовой книжке Марьяна Каневича. «Так что с техникой я на ты, – добавляет пенсионер. – Столько за свою жизнь моторов перебрал, столько различных деталей заменил, что и представить сложно. Знаю, как внутри машины все функционирует, что за что цепляется, чтобы привести механизм в действие».

Знания пригодились. Иначе, как можно было соединить на первый взгляд несоединимое?! А «доноров» у чудо-трактора много. Передние колеса здесь от «Запорожца», задние колеса и задний мост – от «Москвича», коробка – от грузовой машины «ГАЗ-51», педаль – от тяжеловесного мотоцикла «МТ-10», ручной подъемник прицепного механизма – от советского велосипеда, кое-что есть и от комбайна.

Прицепное, которое работает от велосипедных запчастей
Прицепное, которое работает от велосипедных запчастей

– Изначально я хотел гидравлический сделать подъемник, но подумал и отказался от этой идеи – «прибамбасов» для ее реализации много надо, – рассказал Марьян Каневич. – Задний мост, к слову, изначально был широкий, так я его обрезал – чтобы соответствовал ширине колес в 70 сантиметров. Так удобнее работать в огороде, окучивать ту же картошку.

Запчасти к трактору Марьян Михайлович собирал с миру по нитке. Что-то нашлось в гараже, что-то отдавали знакомые или соседи, а что-то пришлось докупить. Есть у местного самоделкина и свои плуг, борона, специально к трактору он собрал небольшой прицеп.

Трактор одноцилиндровый, бензиновый. По словам пенсионера, под нагрузкой он еще не работал, только так, катался на участке и вдоль улицы, но расход топлива должен быть небольшим.

– В целом я доволен, – подытоживает пенсионер. – Раньше в сезон мы по три миллиона неденоминированных рублей тратили: заплати за это, за то – посчитаешь и сам себе думаешь: а стоит ли шкура выделки?! Мотоблок покупать тоже не вариант. Цены на него немаленькие – в районе тысячи долларов. За эти деньги можно лет 10 себе картошку и другие овощи покупать, не напрягаясь при этом все лето. Причем сам мотоблок столько лет точно не прослужит! А трактор, который ты собрал своими руками, на совесть, не один год проработает. Буду ли я его усовершенствовать? Пока не знаю. Нужно сначала обкатать, опробовать то, что уже есть.

Нашлось на тракторе место даже небольшой мельнице

Марьян Каневич похвалился и тем, что машина получилась очень маневренной. Радиус разворота совсем небольшой, что позволяет работать на дачных участках. К слову, пенсионер этой весной уже протестирует свое изобретение. У семьи за Крупово есть две дачи, поэтому работы чудо-трактору хватит под завязку.

– Я через два месяца 76-летие отпраздную, – рассказал напоследок пенсионер. – Несколько сезонов еще «побалуюсь» своим изобретением, а там уже нужно будет кого обучать им управлять. Может, дочку или внучку… А что?! Женщины сейчас спутниками и космическими кораблями управляют, с трактором уж точно смогут разобраться!


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