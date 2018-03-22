В Солсбери госпитализирован еще один полицейский 6 22.03.2018, 19:59

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Сотрудник британской полиции отправлен в больницу с подозрением на отравление.

В английском городе Солсбери госпитализирован еще один полицейский, сообщает в четверг, 22 марта, агентство Reuters со ссылкой на издание Daily Mail. Сотрудника полиции отправили в больницу с подозрением на отравление, передает DW.

Выявленные у полицейского "незначительные" симптомы включают "раздражение кожных покровов", отмечает издание. Представители полиции Лондона и графства Уилтшир воздержались от комментариев.

4 марта в Солсбери был отравлен нервно-паралитическим газом бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж и получивший убежище в Великобритании в результате шпионского обмена. Лондон обвинил Москву в применении химического оружия на территории королевства и выслал 23 российских дипломата. Великобританию поддержали США, НАТО, Германия, Франция, Евросоюз. Кремль отвергает причастность российских спецслужб к отравлению.