Россия проиграла в Москве Бразилии - 0:3

Россия проиграла в Москве Бразилии - 0:32
- 23.03.2018, 22:31
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Сборная России по футболу потерпела крупное поражение в первом матче года.
Товарищеский матч между сборными России и Бразилии завершился крупной победой южноамериканской команды со счетом 3:0. Встреча прошла в Москве на реконструированном к ЧМ-2018 стадионе «Лужники», передает РБК.
Бразильцы открыли счет на 53-й минуте. Виллиану дали подать с правого фланга, Тьяго Силва выиграл верховую борьбу у Ильи Кутепова и пробил головой. Игорь Акинфеев отбил мяч перед собой, и Миранда с близкого расстояния вывел гостей вперед.
GIF-Г⚽Л! @CBF_Futebol— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 марта 2018 г.
🏆 Контрольный матч. #РоссияБразилия 0:1 53' Миранда pic.twitter.com/h7eTbiWhFi
На 62-й минуте после заброса Марсело в штрафную сборной России Александр Головин сбил Паулиньо, и арбитр назначил пенальти. Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо с одиннадцатиметровой отметки переиграл Акинфеева.
GIF-Г⚽Л! @CBF_Futebol— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 марта 2018 г.
🏆 Контрольный матч. #РоссияБразилия 0:2 62' Филиппе Коутиньо (пенальти) pic.twitter.com/l66XDRl8UM
Окончательный счет был установлен на 66-й минуте. Виллиан подобрал мяч на линии штрафной, обыграл нескольких защитников, и прострелил от лицевой линии во вратарскую. Никем не прикрытый Паулиньо в высоком прыжке головой отправил мяч в сетку.
GIF-Г⚽Л! @CBF_Futebol 🏆 Контрольный матч. #РоссияБразилия 0:3 66' Паулиньо pic.twitter.com/ojFoueMKj4— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 23 марта 2018 г.
После матча с Бразилией россияне сыграют с Францией, Австрией и Турцией.