Россия проиграла в Москве Бразилии - 0:3 2 23.03.2018, 22:31

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Сборная России по футболу потерпела крупное поражение в первом матче года.

Товарищеский матч между сборными России и Бразилии завершился крупной победой южноамериканской команды со счетом 3:0. Встреча прошла в Москве на реконструированном к ЧМ-2018 стадионе «Лужники», передает РБК.

Бразильцы открыли счет на 53-й минуте. Виллиану дали подать с правого фланга, Тьяго Силва выиграл верховую борьбу у Ильи Кутепова и пробил головой. Игорь Акинфеев отбил мяч перед собой, и Миранда с близкого расстояния вывел гостей вперед.

На 62-й минуте после заброса Марсело в штрафную сборной России Александр Головин сбил Паулиньо, и арбитр назначил пенальти. Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо с одиннадцатиметровой отметки переиграл Акинфеева.

Окончательный счет был установлен на 66-й минуте. Виллиан подобрал мяч на линии штрафной, обыграл нескольких защитников, и прострелил от лицевой линии во вратарскую. Никем не прикрытый Паулиньо в высоком прыжке головой отправил мяч в сетку.

После матча с Бразилией россияне сыграют с Францией, Австрией и Турцией.