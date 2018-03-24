ИП могут разрешить платить страховые взносы только за отработанное время 7 24.03.2018, 9:28

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А самозанятым, возможно, дадут возможность делать взносы в Фонд соцзащиты.

Такие нововведения чиновники обсуждали уже давно, но сейчас Фонд соцзащиты (ФСЗН) наконец разработал проект указа.

В чем его суть? По закону, все работающие белорусы обязаны делать взносы в ФСЗН, из которого платят пенсии и пособия. Наемные работники перечисляют туда 1% от зарплаты, еще 34% добавляют их наниматели. А вот те, кто работает на себя, должны сами отдать все 35% дохода. Исключения есть: дополнительные взносы могут не делать те, кто работает еще и по найму, учится на дневном или получает пенсию или детское пособие, пишет kp.by.

Чтобы предприниматели совсем не разорились, закон позволяет им перечислять в фонд определенную минимальную сумму, которая зависит от минимальной зарплаты по стране. Это меньше, чем могло бы быть, но все равно достаточно сильно бьет по кошельку. И сейчас платить ее нужно, даже если ипэшник временно приостановил деятельность и ничего не зарабатывает.

Что изменит новый указ? Во-первых, ипэшники, адвокаты и нотариусы смогут делать взносы по принципу «не работаешь - не платишь». Если, скажем, предприниматель полгода продавал майки на рынке, а вторые полгода сидел дома, то и взносы он заплатит только за первые шесть месяцев.

Во-вторых, сейчас взносы нужно делать сразу за весь предыдущий год, и найти нужную крупную сумму денег в один момент может быть нелегко. Поэтому их хотят разрешить перечислять раз в месяц или, например, в квартал.

А в-третьих, взносы разрешат делать еще и самозанятым - то есть тем, кто работает на себя, платит единый налог, но при этом может не регистрироваться в качестве ИП. Сейчас такой возможности у них нет. При этом взносы для них будут не обязательными, как для ипэшников, а по желанию. В Фонде соцзащиты на такой шаг пошли из-за изменений в пенсионном законодательстве - увеличения пенсионного возраста и минимального страхового стажа.

Когда может быть принят указ, неизвестно. В ближайшее время его обсудят на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Минэкономики.