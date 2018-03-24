закрыть
24 марта 2018, суббота, 10:13
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

ИП могут разрешить платить страховые взносы только за отработанное время

7
  • 24.03.2018, 9:28
Иллюстрационное фото

А самозанятым, возможно, дадут возможность делать взносы в Фонд соцзащиты.

Такие нововведения чиновники обсуждали уже давно, но сейчас Фонд соцзащиты (ФСЗН) наконец разработал проект указа.

В чем его суть? По закону, все работающие белорусы обязаны делать взносы в ФСЗН, из которого платят пенсии и пособия. Наемные работники перечисляют туда 1% от зарплаты, еще 34% добавляют их наниматели. А вот те, кто работает на себя, должны сами отдать все 35% дохода. Исключения есть: дополнительные взносы могут не делать те, кто работает еще и по найму, учится на дневном или получает пенсию или детское пособие, пишет kp.by.

Чтобы предприниматели совсем не разорились, закон позволяет им перечислять в фонд определенную минимальную сумму, которая зависит от минимальной зарплаты по стране. Это меньше, чем могло бы быть, но все равно достаточно сильно бьет по кошельку. И сейчас платить ее нужно, даже если ипэшник временно приостановил деятельность и ничего не зарабатывает.

Что изменит новый указ? Во-первых, ипэшники, адвокаты и нотариусы смогут делать взносы по принципу «не работаешь - не платишь». Если, скажем, предприниматель полгода продавал майки на рынке, а вторые полгода сидел дома, то и взносы он заплатит только за первые шесть месяцев.

Во-вторых, сейчас взносы нужно делать сразу за весь предыдущий год, и найти нужную крупную сумму денег в один момент может быть нелегко. Поэтому их хотят разрешить перечислять раз в месяц или, например, в квартал.

А в-третьих, взносы разрешат делать еще и самозанятым - то есть тем, кто работает на себя, платит единый налог, но при этом может не регистрироваться в качестве ИП. Сейчас такой возможности у них нет. При этом взносы для них будут не обязательными, как для ипэшников, а по желанию. В Фонде соцзащиты на такой шаг пошли из-за изменений в пенсионном законодательстве - увеличения пенсионного возраста и минимального страхового стажа.

Когда может быть принят указ, неизвестно. В ближайшее время его обсудят на заседании общественно-консультативного совета по развитию предпринимательства при Минэкономики.


популярное за неделю

Мнение

Раб-доброволец свободным не станет
Раб-доброволец свободным не станет Ирина Халип
Приготовиться Флориде!
Приготовиться Флориде! Виктор Шендерович
25 марта все вместе споем «Магутны Божа»
25 марта все вместе споем «Магутны Божа» Сергей Довгушев
Моя страна больна
Моя страна больна Евгений Ройзман