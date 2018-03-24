В Беларуси снова зафиксировали корь - на этот раз в Жлобине 24.03.2018, 11:34

Вероятно, вирус «привозной».

В Беларуси новый случай кори — на этот раз в Гомельской области. В инфекционную больницу попал 35-летний житель Жлобина, который недавно вернулся из Одессы, пишет tut.by. Вероятно, что вирус "привозной". Сейчас заболевший в стабильном состоянии, его жизни ничего не угрожает.

Медики наблюдают за людьми, которые контактировали с мужчиной — это его родственники, коллеги по работе, а также медперсонал. На сегодня все контактные здоровы.

Первые случаи кори были зафиксированы в Волковыске в конце февраля. На 15 марта лабораторно подтвердили 24 случая заболевания. 17 марта в инфекционное отделение Ляховичской районной больницы доставили 4-месячного ребенка, у которого также обнаружили корь.

Подтип вируса, который зарегистрировали в Волковыске, раньше не циркулировал в Беларуси. Специалисты полагают, что корь завезли к нам из какой-то европейской страны, где в конце прошлого года была вспышка заболеваний.