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Пионтковский: С Путиным все определится в ближайшие шесть месяцев

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  • 24.03.2018, 12:48
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Владимир Путин
Фото: reuters.com

Запад может подорвать основы путинской системы.

Отравление бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании было сигналом от президента РФ Владимира Путина, что он готов использовать против Запада оружие массового поражения. Такое мнение высказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире Sotnik.TV.

"Если бы задача была ликвидировать бывшего полковника Скрипаля, ну там тысяча способов существовала, которые никогда бы не привели следствие к российской власти: автомобильная катастрофа, там, укол зонтиком в толпе. Ведь он сознательно оставил следы. "Это я, Владимир Грозный. Имейте в виду, что я готов буду в более серьезной ситуации использовать и другие типы оружия массового уничтожения", – отметил политолог.

Он добавил, что власти РФ утверждают, что не причастны к отравлению Скрипаля и одновременно грозят смертью всем предателям.

"Значительное число людей проголосовало за Путина под влиянием имперской пропаганды, важной частью которой является ядерный шантаж. Он очень продвинулся в отравлении массового сознания россиян", – заявил Пионтковский.

По мнению политолога, власти Великобритании замяли скандал после убийства бывшего подполковника ФСБ Александра Литвиненко и теперь у них появилась вторая возможность отреагировать на агрессию, арестовав активы российской элиты, полученные в результате ограбления России.

"Я думаю, что все определится в ближайшие шесть месяцев или даже шесть недель. Потому что никаких новых санкционных пакетов не существует. Существует один-единственный инструмент, которым Запад может подорвать все политические и психологические основы путинской системы. Это конфискация преступно нажитых громадных капиталов российской клептократии, хранящихся на Западе, включая капиталы Путина", – отметил он.

По данным Пионтковского, сейчас наиболее активно в британской прессе обсуждают возможность конфискации активов первого заместителя председателя правительства Российской Федерации Игоря Шувалова. Он добавил, что европейцам надо не просто конфисковать активы российских чиновников, но и пообещать вернуть их российскому народу после прихода к власти демократического правительства.

"Этот шаг выгоден просто для элементарной безопасности Запада. Последний шанс просто переломить процесс отравления сознания российского обывателя и избирателя и окончательного превращения России в фашистское государство, размахивающее ядерной бомбой. Основной вопрос ближайшего политического календаря – согласятся ли правительства США и Великобритании на такой шаг, отвечающий интересам безопасности России и всего мира", – подчеркнул он.

Политолог добавил, что Путин не уйдет от власти добровольно, и если Запад не проведет конфискацию активов российских чиновников в ближайшее время, ситуация ухудшится.

"Сегодня есть такой шанс, а завтра его не будет. Путин не готов еще сегодня нажать ядерную кнопку, но вся тенденция идет в эту сторону", – подытожил Пионтковский.


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