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Белорус перевозил гашиш в компьютерной мышке

  • 24.03.2018, 14:12

Парень ехал в автобусе в Варшаву.

Следственным управлением УСК по Брестской области окончено расследование уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в отношении 23-летнего гражданина Беларуси.

Установлено, что в декабре минувшего года он, следуя в качестве пассажира рейсового автобуса сообщением «Варшава – Минск», спрятал в аккумуляторном отсеке компьютерной мыши и переместил через границу опасное наркотическое средство – гашиш, массой 3,37 грамма.

Белорус ранее не был судим, вину он признал в полном объеме. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.


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