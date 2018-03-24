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Фотофакт: Как в Гомеле весну звали

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  • 24.03.2018, 18:47
Фото: tut.by

На берегах Сожа живут древние традиции белорусского народа.

В субботу, 24 марта, гомельчане вместе с фольклорным коллективом «Танежанка» из деревни Тонеж Лельчицкого района вышли на берег Сожа звать задержавшуюся в лесной чаще весну, пишет tut.by.

Основные традиции «гукання» — украшение обрядового дерева разноцветными ленточками, песенные хороводы, чтобы разбудить землю, катание на качелях, как приближение к небу и солнцу, а также костер, на котором сжигают чучело зимы.

Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by
Фото: tut.by

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