Фотофакт: Как в Гомеле весну звали 1 24.03.2018, 18:47

Фото: tut.by

На берегах Сожа живут древние традиции белорусского народа.

В субботу, 24 марта, гомельчане вместе с фольклорным коллективом «Танежанка» из деревни Тонеж Лельчицкого района вышли на берег Сожа звать задержавшуюся в лесной чаще весну, пишет tut.by.

Основные традиции «гукання» — украшение обрядового дерева разноцветными ленточками, песенные хороводы, чтобы разбудить землю, катание на качелях, как приближение к небу и солнцу, а также костер, на котором сжигают чучело зимы.

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by

Фото: tut.by