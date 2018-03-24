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Bloomberg: Трамп дал согласие на высылку российских дипломатов

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  • 24.03.2018, 19:13
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США готовят ответ на отравление Скрипаля.

Президент США Дональд Трамп согласился с рекомендациями своих советников и готов выслать российских дипломатов из страны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Трамп хочет удостовериться, что европейские союзники США также предпримут похожие шаги в отношении России перед тем, как самому выслать дипломатов.

По информации Bloomberg, решение о высылке дипломатов, вероятно, будет объявлено в понедельник. При этом собеседники агентства отмечают, что решение Трампа не окончательное.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Совет по национальной безопасности США рекомендовал Трампу выслать из страны российских дипломатов после отравления в Великобритании бывшего работника ГРУ Сергея Скрипаля.


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