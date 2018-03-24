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В Литве ищут водителей за 750 евро

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  • 24.03.2018, 21:20
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Какие зарплаты получают работники, которых не хватает в Литве.

Список профессий, пользующихся большим спросом, расширяется. Сейчас на рынке труда не хватает не только программистов, специалистов в сфере ИТ, но и продавцов, бетонщиков, бухгалтеров, а в Вильнюсе – скорняков и шляпников, пишет delfi.lt. Возможность трудоустройства профессионалов, на которых есть спрос, зависит не только от опыта, но и от места жительства.

Журналисты поинтересовались: каких специалистов больше всего не хватает в крупных городах Литвы, какие зарплаты им предлагают. Оказывается, в регионах некоторые специалисты могут получать больше, чем в столице. По данным Литовской биржи труда, в базе данных на 1 марта 2018 г. было 8200 свободных рабочих мест.

Представитель компании CV Market Раймонда Татарелите сказала, что сейчас ищут в основном директоров по продажам, менеджеров по продаже, программистов, бухгалтеров, кладовщиков, водителей, прорабов и инженеров. Больше всего свободных вакансий в Вильнюсе. По словам Татарелите, спрос на профессии зависит от места. "Например, в Вильнюсе нужны руководители проектов и консультанты", – сказала женщина.

Необходимость в консультантах появилась после того, как свой офис в Вильнюсе открыла компания Booking.com. "Если раньше люди, окончившие шведскую или финскую филологию с трудом могли найти работу, то открытие таких центров в Литве увеличивает на них спрос", – сказала Татарелите.

В Каунасском регионе и Каунасе, по словам женщины, много производственных предприятий. Для них требуются рабочие и операторы. Кроме того, там немало ИТ компаний, поэтому там без проблем находят работу специалисты в сфере ИТ. В Клайпеде и Шяуляй, по словам Татрелите, не хватает работников логистического сектора.

В Клайпеде, кроме того, не хватает таможенных посредников. Паневежис славится строительными и производственными предприятиями, поэтому там высок спрос на инженеров, технологов, операторов. "Зарплаты в Паневежисе колеблются в пределах 500-750 евро", – сказала Татарелите.

В зависимости от города отличаются и зарплаты специалистов. "В сфере ИТ большой разницы в зарплатах нет , во всех городах они примерно одинаковые. А вот зарплаты менеджеров по продаже отличаются. В Вильнюсе зарплата такого работника без опыта составляет 400 евро, а в Каунасе и Клайпеде – 380 евро. В Вильнюсе зарплаты могут быть на 10% выше", – заметила собеседница.

Однако иногда специалистам выгоднее переехать в небольшой город, там из-за не хватки кадров работодатели иногда склонны платить специалисту большую зарплату. "В Вильнюсе специалист по маркетингу может получать 850 евро, а в небольшом городке - до 1200 евро. Кроме того, ему могут оплачивать расходы на топливо и другие расходы. Делают все, чтобы удержать специалиста в небольшом городе", – сказала Татарелите, заметив, что жители Литвы не склонны менять место жительства из-за работы.

Однако ЛБТ представила иной список пользующихся спросом профессий, нежели Татарелите: это специалисты по уходу за больными, водители большегрузных машин, швеи, скорняки и шляпники. Такие данные представила специалист ЛБТ Милда Янкаускене о том, каких специалистов не хватает в Вильнюсе.

В Каунасе, по данным ЛБТ, не хватает продавцов, бетонщиков, водителей большегрузных машин, водителей грузовых машин, строителей, водопроводчиков. В Клайпеде легко может найти работу монтажник металлических конструкций, водители большегрузных и грузовых машин, плиточники, водопроводчики и бухгалтеры.

В Шяуляй требуются те же работники, что и в Клайпеде, однако там еще не хватает поваров. А в Паневежисе ощущается нехватка прорабов, электромехаников и барменов. Однако предлагаемые зарплаты могут удивить, например, шляпнику, продавцу, повару предлагают 510 евро в месяц "на бумаге", а водителям 750 евро "на бумаге". зарплаты неквалифицированных специалистов обычно в районе минимума.


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