Брестчане вышли на забег под бело-красно-белым флагом

Брестчане вышли на забег под бело-красно-белым флагом2
- 24.03.2018, 21:26
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Брест присоединился к забегу к 100-летию БНР.
Правовой инспектор профсоюза РЭП Владимир Малей и активист организации Александр Сахарук вышли на забег «Память» в футболках, посвященных 100-летию провозглашения БНР и с национальным флагом, передает «Белсат».
Пробег «Память» проводится уже в 30 раз и посвящен памяти брестчан, погибших в Афганистане. В этот раз в нем приняли участие около 400 человек.
«Наша цель почтить память людей, погибших в Афганистане и напомнить о великом празднике, который мы будем отмечать завтра — 100 лет провозглашения БНР», — заявил Владимир Малей.
Специально для пробега активисты подготовили футболки. Александр Сахарук пробежал километр, с бело-красно-белой повязкой на голове и профсоюзным флагом в руке. Владимир Малей бежал десять километров с национальным флагом. Но сразу после забега приехала милиция.
«Сотрудники милиции приехали, так как получили звонок, что кто-то бегает с запрещенным флагом. Мы объяснили, что этот флаг – наш национальный и ни под какие запреты не попадает, после чего милиция уехала», – говорит Александр Сахарук.
Напомним, что 24 марта белорусы мира проводят вольный забег в День Воли.