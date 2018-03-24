Брестчане вышли на забег под бело-красно-белым флагом 2 24.03.2018, 21:26

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ФОто: belsat.eu

Брест присоединился к забегу к 100-летию БНР.

Правовой инспектор профсоюза РЭП Владимир Малей и активист организации Александр Сахарук вышли на забег «Память» в футболках, посвященных 100-летию провозглашения БНР и с национальным флагом, передает «Белсат».

Пробег «Память» проводится уже в 30 раз и посвящен памяти брестчан, погибших в Афганистане. В этот раз в нем приняли участие около 400 человек.

«Наша цель почтить память людей, погибших в Афганистане и напомнить о великом празднике, который мы будем отмечать завтра — 100 лет провозглашения БНР», — заявил Владимир Малей.

Активист профсоюза РЭП Александр Сахарук финиширует с флагом профсоюза в футболке, посвященной 100-летию БНР во время забега Память

ФОто: belsat.eu

Специально для пробега активисты подготовили футболки. Александр Сахарук пробежал километр, с бело-красно-белой повязкой на голове и профсоюзным флагом в руке. Владимир Малей бежал десять километров с национальным флагом. Но сразу после забега приехала милиция.

Прававы інспектар прафсаюзу РЭП Уладзімір Малей удзельнічае ў забегу на 10 кіламетраў з нацыянальным сцягам

ФОто: belsat.eu

«Сотрудники милиции приехали, так как получили звонок, что кто-то бегает с запрещенным флагом. Мы объяснили, что этот флаг – наш национальный и ни под какие запреты не попадает, после чего милиция уехала», – говорит Александр Сахарук.

Для забегу актывісты адмыслова падрыхтавалі цішоткі прысвечаныя 100-годззю БНР

ФОто: belsat.eu

Напомним, что 24 марта белорусы мира проводят вольный забег в День Воли.