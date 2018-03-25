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«Просроченный президент»: В РФ провели акцию против несменяемости власти

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  • 25.03.2018, 14:12

Активисты вывесили на Пантелеймоновском мосту баннер с изображением Путина.

Утром 25 марта активисты «Молодежного Яблока» из российского города Санкт-Петербург вывесили на Пантелеймоновском мосту баннер с изображением Путина, передает krymr.com.

«Мы по-прежнему считаем, что сменяемость власти – необходимое условие для процветания страны; к сожалению, нам приходится наблюдать постоянную пропаганду культа личности действующего президента. И впереди ещё 6 лет с президентом, срок годности которого, видимо, неограничен», говорят активисты.


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