«Просроченный президент»: В РФ провели акцию против несменяемости власти 1 25.03.2018, 14:12

Активисты вывесили на Пантелеймоновском мосту баннер с изображением Путина.

Утром 25 марта активисты «Молодежного Яблока» из российского города Санкт-Петербург вывесили на Пантелеймоновском мосту баннер с изображением Путина, передает krymr.com.

«Мы по-прежнему считаем, что сменяемость власти – необходимое условие для процветания страны; к сожалению, нам приходится наблюдать постоянную пропаганду культа личности действующего президента. И впереди ещё 6 лет с президентом, срок годности которого, видимо, неограничен», говорят активисты.