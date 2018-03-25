Роман Бессмертный: Надеюсь, что белорусы наконец выйдут из-под гнета Москвы 25.03.2018, 15:55

Сотая годовщина БНР - еще один повод вспомнить, за что боролись лидеры этого государства.

Бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный поздравил белорусов со столетием БНР в своем «Фейсбуке»:

«Короткая, но выдающаяся история. 100 лет назад была создана Белорусская Народная Республика. Лучшие люди вошли в руководство этого государства. Беларусь, белорусский язык, литература, будущее белорусов были смыслом их жизни. К сожалению, БНР просуществовала менее года. А потом пришли большевики, тоталитарный режим. Последствия белорусы испытывают до сих пор.

Желаю нашему соседнему народу, чтобы они не забывали об этой странице своей истории. Сотая годовщина создания БНР - еще один повод вспомнить, за что боролись лидеры этого государства и какой видели национальную идею. Надеюсь, что белорусы наконец выйдут из-под гнета Москвы, продолжат идеи Белорусской Народной Республики и станет самом деле независимым государством.

Жыве Беларусь!», - написал бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Беларуси Роман Бессмертный.