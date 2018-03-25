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WSJ: Глава Apple рекомендовал Трампу вести политику свободной торговли

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  • 25.03.2018, 15:29
Тим Кук

Тим Кук констатировал, что государства, которые этого не делают, не добиваются экономических успехов.

Глава компании Apple Тим Кук посоветовал президенту США Дональду Трампу проводить политику открытости в сфере торговли. Об этом говорится в статье газеты The Wall Street Journal.

Как отмечается в материале, Кук в этот же день принял участие в экономическом форуме в Пекине. Во время публичной дискуссии главе Apple был задан вопрос о том, какой бы совет он мог бы дать американскому лидеру. "Исключительные результаты демонстрируют страны, которые придерживаются принципа открытости, настроены на торговлю и разнообразие", - ответил Кук. Он констатировал, что "государства, которые этого не делают", таких успехов не добиваются.

В четверг Трамп подписал меморандум, который предполагает введение комплекса мер, направленных против нечестных, по мнению Вашингтона, торговых практик Пекина. Американский лидер поручил в течение 15 дней рассмотреть возможность введения таможенных пошлин в отношении определенных категорий продукции из Китая, подготовить перечень этих продуктов, а также инициировать разбирательство в рамках Всемирной торговой организации против КНР. Кроме того, Трамп поручил министру финансов Стивену Мнучину в течение 60 дней подготовить предложения по ограничению инвестиций Китая в американские компании.

Министерство коммерции КНР после подписания Трампом этого меморандума опубликовало список из 128 товаров, импортируемых из Соединенных Штатов, на которые могут быть введены пошлины.


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