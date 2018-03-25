Песков рассказал о «новом Путине» в ближайшие годы 25.03.2018, 16:45

Приоритетом для Путина станут «внутренние проблемы» РФ.

Выступая в эфире телепрограммы «Итоги недели» канала НТВ, Песков рассказал о «новом Путине». «Это симбиоз Путина, которого мы знаем и вокруг которого мы объединяемся, плюс Путин, который понимает, что нам нужно в будущем», - цитирует пресс-секретаря главы российского государства агентство ТАСС.

Песков отметил, что Путин «не бросает слов на ветер» и «неоднократно доказывал, что он не популист».

Также пресс-секретарь президента РФ отметил, что приоритетом для Путина «являются внутренние проблемы России».

Накануне Песков рассказывал о внешнеполитическом курсе президента. Он отметил, что основным вектором для Путина является установление дружественных связей со всеми странами мира. Однако он «никому не позволит заступать за красные линии национальных интересов России».

Также пресс-секретарь президента РФ рассказал, что у Путина есть конкретная программа, которая была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. «Сейчас послание будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация», — сказал Песков.

«Реализация этого плана, наверное, будет затрагивать все сферы жизни наших людей. Это и развитие всех секторов экономики, и качественное развитие социальной сферы, и технологическое развитие, и укрепление обороноспособности нашей страны», — добавил он.