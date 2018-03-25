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На границе транспортный коллапс

  • 25.03.2018, 16:55
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Выезда из Беларуси ожидают уже более 2 тысяч грузовиков.

Как сообщает сайт Государственного пограничного комитета, по состоянию на 16.00 25 марта, на границе Беларуси и Литвы в "Каменном логе" стоят более 400 грузовых автомобиля, в "Привалке" - свыше 210 фур, в "Котловке" - свыше 200, в "Бенякони" - более 180.

Также очереди из фур фиксируются на латвийском направлении: в "Григоровщине"- более 330, в "Урбанах" - свыше 370. На белорусско-польской границе в "Берестовице" и "Козловичах" стоят более 100 грузовиков, в "Брузгах" - свыше 150. Есть очереди и на въезд в Беларусь. Самые большие из них фиксируются на границе с Польшей.

По этому направлению въезда в Беларусь ожидают в "Берестовице" более 120 фур, в "Брузгах" - свыше 150, "Козловичах" - более 20 грузовых авто. На белорусско-литовской границе въезда в Беларусь в пунктах пропуска "Бенякони", "Каменный лог" и "Котловка" ожидают свыше 10 авто.

Въезжающие в Беларусь из Латвии фуры также стоят в очередях. Так, в пункте пропуска "Урбаны" въезда ожидает более 30 авто, в "Григоровщине" - свыше 50 грузовиков.


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