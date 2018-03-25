ВВС: На 100-летие БНР прошли массовые аресты в Минске 25.03.2018, 17:01

Мировые СМИ отреагировали на брутальные задержания в День Воли.

В Беларуси задержали более 100 граждан, которые планировали принять участие в несанкционированном марше по случаю 100-летия со провозглашения Белорусской Народной Республики.

Об этом сообщают оппозиционные белорусские интернет-издания, передает ВВС.

Точное количество задержанных неизвестно.

Как сообщила в сети Facebook одна из оппозиционных активисток Алена Толстая, большинство задержанных держат во дворе одного из райотделов.

Кроме того, утром воскресенья арестовали на 10 суток белорусского оппозиционера Николая Статкевича. Статкевич также планировал принять участие в акции "Дню воли" в центре Минска и только что вышел из дома, как был задержан по обвинению по участию в незаконной акции осенью прошлого года. Правозащитники сообщили, что накануне также проходили аресты других политических активистов в разных регионах Беларуси.

Что означает дата 25 марта?

Фото: AFP

9 марта 1918 было провозглашено Белорусской Народной Республики, а чуть позже 25 марта и ее независимость.

10 декабря Красная армия заняла Минск, а к середине февраля 1919 по всей территории Беларуси снова установилась власть большевиков.

Но провозглашение БНР создало исторический прецедент и послужило основой для создания независимого белорусского государства в 1991 году.

Празднование 25 марта, также известное как "День Воли", возобновилось в 1989 году, но не стало государственным праздником.

Вместо этого власти выбрали для официального дня независимости 3 июля - дату освобождения Минска от немецких войск в 1944 году.

В Беларуси празднования 25 марта обычно проводится в форме протестных акций и часто заканчиваются уличными столкновениями и арестами.

Фото: AFP

В 1996 году в "День Воли" на улицы Минска вышли около 30000 человек.

В 2000 году власти использовали против мирной демонстрации военную технику и подразделения ОМОН.

Столетие БНР

Фото: AFP

В отличие от обычного сценария, в этом году власти пошли на некоторые уступки.

25 марта разрешили митинг и концерт в центре Минска возле Оперного театра.

Более того, позволили использовать незарегистрированные национальные бело-красные флаги и герб "Погоня" с изображением рыцаря, который часто используют белорусские оппозиционеры.

Накануне в нескольких местах открыли памятные доски, посвященные 100-летию БНР.