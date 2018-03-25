Папа Римский призвал молодежь отстаивать свои убеждения 25.03.2018, 17:43

Папа Франциск призвал молодых людей в Вербное воскресенье не молчать и отстаивать то, во что они верят.

"Искушение заставить молодых молчать всегда было. Есть много способов, чтобы сделать молодых молчаливыми и невидимыми. Много способов, чтобы подвергнуть их анестезии и усыпить их, чтобы они не шумели, чтобы не задавали вопросов, сделать их мечты плоскими, скучными, мелочными", - сказал понтифик на богослужении в Ватикане по случаю праздника, который совпал со Всемирным днем католической молодежи, передает interfax.by.

"Если другие молчат, если мы, люди постарше, и часто недобросовестные, молчим, если мир молчит и теряет радость, я спрашиваю вас: вы будете кричать?", - сказал понтифик.

Он благословил пальмовые ветви, принесенные священниками и мирянами на площадь Святого Петра в Ватикане.