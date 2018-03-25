В ООН назвали топ-5 самых распространенных языков 3 25.03.2018, 19:08

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На самом распространенном языке мира говорит 1,5 миллиарда жителей планеты.

В ООН назвали пятерку самых распространенных языков в мире. На первом месте - английский, передает УНН.

«Самый распространенный язык в мире - английский. На нем говорит 1,5 миллиарда жителей планеты. Но только для 375 млн он является родным.

В первой пятерке также китайский, хинди, испанский и французский», - говорится в сообщении.