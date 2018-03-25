Тысячи каталонцев протестуют из-за ареста Пучдемона 25.03.2018, 21:40

протест в Жироне

Фото: La Vanguardia

Организаторы акции призывают выразить свое несогласие с арестом Пучдемона и каталонских политиков.

Общественная организация "Каталонская национальная ассамблея", выступающая за независимость региона, созывает в воскресенье в Барселоне митинг в знак протеста против ареста экс-лидера Каталонии Карлеса Пучдемона в Германии.

Об этом сообщает eurointegration.com La Vanguardia.

Демонстрация началась в 17.00 по местному времени в воскресенье возле представительства Еврокомиссии в Барселоне.

Организаторы акции призывают выразить свое несогласие с арестом Пучдемона и каталонских политиков.

В то же время в Жироне несколько десятков сторонников независимости Каталонии собрались под представительством испанского правительства и в знак протеста против ареста Пучдемона сняли флаг Испании и обрисовали стены здания желтой краской. Желтый цвет у сторонников независимости символизирует солидарность с арестованными политиками.