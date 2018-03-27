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В Витебске горит обувная фабрика «Белвест»

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  • 27.03.2018, 14:19
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От места возгорания поднимается густой столб дыма, который было видно с разных районов города.

Поступило сообщение о возгорании на территории обувной фабрики «Белвест», расположенной на проспекте Людникова в Витебске. На место происшествия выехали подразделения спасателей, пишет «Витебский курьер».

От места возгорания поднимается густой столб дыма, который было видно с разных районов города.

По предварительным данным, горит вентиляционный канал. Об этом проинформировала пресс-секретарь Витебского областного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Марина Фандо.

Первые результаты служебного расследования предоставим через несколько часов, — добавила Марина Анатольевна.

Есть ли в воздухе какие-то вредные примеси пока не известно.

По свидетельству очевидцев, на территорию предприятия приехало 7 нарядов МЧС и две скорые. В рабочем корпусе горел тертий этаж. По крйней мере оттуда валил густой черный дым, рассказали нам прохожие. В 12.15 вокруг «Белвеста» еще попахивало гарью.


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