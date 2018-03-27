Скандал с Facebook: Экс-сотрудник Cambridge Analytica раскрыл детали сотрудничества компании с Трампом 27.03.2018, 18:50

Идеей по использованию данных 50 млн пользователей руководил экс-стратег президента США.

Бывший работник Cambridge Analytica Кристофер Уайли во вторник, 27 марта, во время выступления перед Комитетом по цифровым, культурным, медийным и спортивным вопросам в парламенте Великобритании заявил, избрание Дональда Трампа, как президента США в 2016 году, позволило ему высказаться о практике работы аналитической фирмы. Об этом сообщает tyzhden.ua cо ссылкой на CNBC.

Также Уайли рассказал, что Cambridge Analytica использовала данные пользователей Facebook для помощи предвыборному штабу Трампа. В частности, фирма незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. Эти данные использовались для выяснения политических предпочтений избирателей и показа им политической рекламы.

"Я не думаю, что информационные операции в военном стиле способствуют любом демократическому процессу", - отметил он во время выступления перед парламентом.

По его словам, владельцем так называемой идеи был экс-стратег президента США Дональда Трампа Стив Бэннон.

"Мы использовали несовершенство программного обеспечения Facebook для сбора миллионов профилей и построения моделей, которые позволяли нам узнавать о людях и применять эти знания для активации их внутренних демонов", - отметил он.

Как сообщалось, глава Facebook Марк Цукерберг отказался выступить в парламенте Великобритании и ответить на вопросы депутатов о злоупотреблениях данных пользователей.

Напомним, 26 марта Федеральная торговая комиссия США сообщила, что проводит "непубличное" расследование в отношении компании Facebook, которое связанного с утечкой данных пользователей.

Также 25 марта разработчик и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг опубликовал в шести национальных газетах Великобритании извинения за скандал с утечкой данных пользователей.

23 марта следователи британского управления по защите информации (Information Commissioner's Office, ICO) провели обыски в офисах компании Cambridge Analytica, которую обвиняют в несанкционированном сборе данных пользователей Facebook с целью влияния на выборы США в 2016 году.

Как сообщалось, 22 марта основатель Facebook Марк Цукерберг был приглашен в Европарламент, чтобы дать объяснения по ситуации с персональными данными.

Федеральная торговая комиссия (FTC) США заявила о проверке компании Facebook Inc. относительно возможных нарушений заключенного с ведомством соглашения о конфиденциальности. FTC намерена выяснить, позволяла ли соцсеть скандальной британской аналитической компании Cambridge Analytica получать персональные данные пользователей. Cambridge Analytica проводила анализ данных более 51 млн граждан, которые являются пользователями Facebook. Комиссия подозревает, что использованы данные могли предназначаться для президентской кампании в США 2016 года.

Добавим, 17 марта стало известно о том, что фирма Cambridge Analitica, которая в период выборов президента США сотрудничала с Дональдом Трампом, незаконно получила данные 50 млн пользователей Facebook. Эти данные использовались для выяснения политических предпочтений избирателей и показа им политической рекламы.