Лядов о руководстве БФБ: Если бы не фактор Домрачевой, нечем было бы прикрыться 2 27.03.2018, 19:32

Юрий Лядов

Экс-биатлонист сборной Беларуси высказался о проблемах в биатлоне.

«Кто-то считает, что мог цепляться за зарплату в биатлоне, но эти люди не понимают, что наш вид спорта — не футбол или хоккей. Рабочих мест в футболе очень много, но еще ни разу наша сборная не съездила на чемпионат мира. Я не против футбола, нет. Лишь обозначаю, что условия в видах спорта разные, хотя оба живут за государственный счет.

Посмотрите на наш биатлон, где в руководящей верхушке не происходит никаких изменений, просто люди чередуют должности. Откуда взяться результату? Если бы не фактор Даши Домрачевой, нечем было бы прикрыться. А то, что они обещают результат и просят дать им время, — так это сказки. У них была уйма времени, а мужской биатлон в Беларуси все равно умирает.

Чтобы получать больше пятисот долларов, нужно показывать результат — хотя бы быть в топ-40 в общем зачете Кубка мира. Когда была стипендия, то мой доход был больше тысячи долларов. Плюс-минус, в зависимости от курса. Сейчас зарплата меньше. Честно говоря, сложно задумываться о том, как заработать, когда ты начинаешь с чистого листа в 30 лет.

Новая работа помогает перестроиться после спорта, в котором тебя кормили, поили, одевали. Будучи спортсменом, ты привык спать после обеда. Сон служит восстановлением между тренировками. Тренировок больше нет, а организм требует отдыха, понимаете?» – цитирует Лядова tut.by.