«Дорожный налог платим, но хороших дорог не видим» 28.03.2018, 14:00

Молодечненские водители возмущены ужасными дорогами после зимы.

Состояние дорог в городе после зимы молодечненцы называют ужасным. С наступлением весны обращений на СТО из-за плохих дорог стало в два раза больше, пишет сайт mlyn.by. В МГПУП «Коммунальник» обещают ремонт полотна и сообщают: критичные участки уже залатали.

«Дорожный налог платим, но хороших дорог не видим»

Дмитрий ездит на микроавтобусе «Пежо». Он говорит, что ямы на дорогах города по сравнению с прошлым годом стали глубже.

– Платим дорожный налог, но хороших дорог не видим. Они разбитые, ямы стали ощутимо глубже и больше, – говорит Дмитрий. – Пока у меня с подвеской все нормально, но никто не даст гарантии, что на наших дорогах она не «полетит». А ремонт подвески на моем «бусе» обойдется мне не менее, чем в 200 рублей.

Юрий свой «Фольксваген» купил недавно. Проблем с подвеской пока не испытывал, но в случае поломки обращаться будет не в «Коммунальник», а на станцию технического обслуживания.

– Дороги ужасные, – отмечает Юрий. – Машину недавно купил. Она, слава Богу, пока не ломается. Куда обращаться в случае поломки из-за наших ям? На станцию техобслуживания, куда же еще? Не верится мне, что у нас можно добиться какой-то компенсации. А в моей машине даже небольшой ремонт подвески будет стоить около 150 долларов.

Количество обращений на СТО выросло в полтора раза

С наступлением весны обращений на станции техобслуживания в Молодечно с поломками автомобилей, связанными с плохими дорогами, стало на 50% больше. Об этом рассказал работник одной из СТО Егор.

– Если зимой с такой проблемой к нам в неделю обращались около 20 водителей, то сейчас, когда сошел снег, этих обращений еженедельно около 30, – рассказывает Егор. – Ведь из-за ямы на дороге может сломаться не только подвеска. Рвутся кабели в механизме машины, отлетают колпаки с колес. Были случаи, когда колесо отваливалось полностью. И нашей станции, и коллегам других СТО весной прибавляется работы примерно на 50%.

ГАИ: «За сломанную подвеску ответственность несет «Коммунальник»

В этом году молодечненцы пока не обращались с жалобами в Госавтоинспекцию по поводу сломанных подвесок своих автомобилей на выбоинах дорог. Об этом рассказал старший инженер по организации дорожного движения отдела ГАИ Молодечненского РОВД Виталий Лужинский.

– В прошлом году люди писали нам жалобы. Жаловались также организации. Хочу пояснить: ГАИ – это надзорный орган, который осуществляет контроль за дорожным движением и всем, что с ним связано. Когда к нам поступает жалоба, мы выносим предписание «Коммунальнику» об устранении недостатков дорожного покрытия. Срок исполнения нашего предписания зависит от объема работ, но в большинстве случаев это дежурные сутки.

По словам Виталия Лужинского, в случае неисполнения предписания сотрудник ГАИ имеет право составить протокол и оштрафовать руководителей «Коммунальника» на сумму от 4 до 20 базовых величин (от 98 до 490 рублей). Однако старший инженер ГАИ подчеркивает: за компенсацией стоимости ремонта автомобиля водитель должен обращаться в «Коммунальник». Это предприятие страхует свою ответственность за дороги, и в случае, если будет доказано, что неисправность в машине возникла из-за плохих дорог, ремонт оплатит страховая компания.

В Молодечно «Коммунальник» начал ямочный ремонт ужасных, по мнению водителей, дорог

В Молодечно после зимы предприятие «Коммунальник» приступает к ремонту дорог. Критичные участки залатали при помощи такой установки, как рециклер. Через две недели коммунальники планируют приступить к ямочному ремонту со щебнем и горячим асфальтом.

Заместитель директора «Коммунальника» по коммунальным вопросам Виктор Макаревич рассказал:

– Мы пока сделали критичные, самые проблемные участки на улицах Франтишка Скорины, Виленской, Янки Купалы, Констанции Буйло, Богдана Хмельницкого и на путепроводе. Выбоины заделали при помощи рециклера – установки, которая горячей смесью со щебнем и смолой заливает ямы. Эта смесь застывает в них и утрамбовывается. Через две недели, когда теплая погода установится окончательно, мы планируем начать ямочный ремонт по всему городу с использованием щебня и горячего асфальта.

По словам Виктора Макаревича, особое внимание – дорогам улиц, на которых залатали критичные участки, кроме этого – центральной магистрали города Великому Гостинцу, а также улицам Залинейного района – Северной и Лесной. Летом запланирован капитальный ремонт дорожного покрытия на улице Чкалова.

Заместитель директора «Коммунальника» рассказывает, что по технологии ямы глубиной 5-7 сантиметров засыпать будут щебнем. Уже купили два вагона щебенки, но этого мало, закупят еще.

Ямы глубиной более 7 сантиметров зальют горячим асфальтом, который пока не производится – производители также ждут установления теплой погоды и устойчивого спроса на свою продукцию, а из-за капризной весны его пока нет.