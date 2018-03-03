Ушел из жизни белорусский археолог Георгий Штыхов 2 3.03.2018, 8:55

Георгий Штыхов

Фото: RFL/RL

Археолог был первым, кто в советское время предложил вести отсчет истории Беларуси от Полоцкого княжества.

Белорусский археолог, доктор исторических наук Георгий Штыхов умер 2 марта во возрасте 90 лет.

Об этом сообщил «Радыё Свабода» историк Сергей Тарасов.

Георгий Штыхов - один из наиболее авторитетных белорусских археологов. Его монографии «Древний Полоцк» и «Города Полоцкой земли» стали классикой белорусского археологии.

Штыхов занимался изучением курганных могильников северной и центральной Беларуси в раннем средневековье, руководил археологической экспедиции в Полоцке, Витебске, Заславле, Борисове, Логойске, Копыси. Штыхов был первым, кто в советское время предложил вести отсчет истории Беларуси от Полоцкого княжества.

Георгий Штыхов родился 14 июля 1927 года в деревне Старая Белица возле Гомеля. В 1956 году Штыхов окончил исторический факультет БГУ, в 1993 году возглавил отдел археологии и истории Полоцкой земли Института истории Академии наук Беларуси. В 1991 году стал лауреатом Государственной премии Беларуси.

Профессор Штыхов был первым президентом Ассоциации жертв политических репрессий в Беларуси (1992-1994), а также одним из основателей благотворительного фонда «Память жертв сталинизма в Беларуси».