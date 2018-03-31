Католическая Пасха: традиции и праздничные блюда 31.03.2018, 17:16

Пасха считается самым важным и самым величественным церковным праздником для католиков и православных.

Несмотря на некоторые различия в православии и католицизме, Пасха считается самым важным и самым величественным церковным праздником для двух вероисповеданий. Когда празднуют католическую Пасху, какие существуют традиции и что принято готовить - читайте в материале 24tv.ua.

Когда празднуют католическую Пасху 2018

Пасха – древнейший и важнейший христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа. В наши дни дата Пасхи каждый год исчисляется по лунно-солнечному календарю, поэтому дата каждый год разная.

После реформы календаря (в 16 веке) католическую и православную Пасху начали праздновать в разное время. Это связано с разницей в юлианском и григорианском календарях. Подсчет даты католиками и православными приводит к разным датам Пасхи в разные годы. Иногда разница составляет одну неделю, иногда несколько, а иногда эти даты совпадают.

В 2018 году католическую Пасху празднуют 1 апреля, а православную – 8 апреля.

Традиции католической Пасхи

Как и у православных христиан, католической Пасхе предшествует Великий 40-дневный пост. Празднование начинается в Страстную субботу, когда в католических храмах проходит Пасхальное богослужение. Перед началом Навечерия Пасхи зажигается Пасхал – особая свеча, огонь которой раздают всем христианам.

После этого Пасхал ставится на алтарь, и начинается следующая часть богослужения – Литургия Слова, во время которой читается девять библейских чтений. За Литургией Слова идет Литургия Крещения (в католической церкви считается особенно почетным крестить взрослых людей в ночь перед Пасхой) и Евхаристическая литургия. А заканчивается служба традиционным провозглашением "Христос воскрес!", на что верующие в храме отвечают "Воистину воскрес!".

Также атрибутом католической Пасхи считаются крашеные яйца. Как и в православном мире, у католиков яйца символизируют начало новой жизни. Католики, так же как и православные христиане, красят яйца в разные цвета.

Еще одним из основных символов Пасхи на Западе является Пасхальный Кролик. Дети Европы и Америки верят в историю о том, что он прячет в свое гнездо разноцветные шоколадные яйца, а затем раздает их хорошим и воспитанным деткам.

Что готовят на католическую Пасху

В связи с тем, что Пасха считается семейным праздником, в этот день католики обязательно собираются за праздничным столом, главными блюдами которого является кролик, курица или индейка.

Меню на праздник у католиков разнообразное – булочки в форме голубей или кроликов, запеченный гусь, курица, пряники в форме овечек. Дети в праздничное утро начинают искать яйца пасхального Кролика, спрятанные в доме. Обязательным в этот день является посещение церкви. Оттуда приносят освященную воду и огонь, от которого зажигают свечи, чтобы очистить дом от злых духов.

Из сладких блюд на Пасху часто пекут пряники в форме пасхальных Кроликов, а также леденцы, булочки, карамельки в виде этого животного.