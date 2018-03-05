В поддержку маршрутчиков в Слуцке за пять дней собрали 20 тысяч подписей 5.03.2018, 11:54

В среду подписи передадут в администрацию белорусского правителя.

За пять дней в защиту маршрутчиков подписались около 20 000 случчан. Планируется, что все подписи будут переданы в среду, 7 марта, в администрацию Лукашенко. Однако сбор подписей на этом не закончится.

Как сообщили «Кур'еру» слуцкие маршрутчики, они планируют собирать подписи до тех пор, пока не решится ситуация.

Напомним, 28 февраля представители служб маршрутного такси начали собирать подписи случчан для коллективного обращения к Лукашенко, чтобы поддержать предпринимателей и сохранить междугородние перевозки пассажиров частниками.